"При желании деньги нашли бы". Сейм отклонил предложение оппозиции об увеличении финансирования здравоохранения

В среду, 8 марта, на внеочередном заседании Сейм большинством голосов отклонил предложение партии «Прогрессивные» увеличить госдолг и вложить эти средства в систему здравоохранения.

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Указанное предложение поддержали все оппозиционные партии.

В среду Сейм рассмотривал бюджет на 2023 год и предложения оппозиционных партий на внеочередном заседании. Широкие дебаты развернулись по поводу предложения "Прогрессивных", касающегося Закона о бюджете. Предложение предусматривало, что расходы на здравоохранение будут исключены из цели структурного баланса госбюджета.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пояснил, что предложение "Прогрессивных" касается не здравоохранения, а увеличения дефицита. Премьер-министр указал на последствия, которые могут возникнуть, если правительство увеличит дефицит бюджета, то есть рейтинговые агентства определят худший кредитный рейтинг для Латвии, что, в свою очередь, заставит правительство платить больше по внешнему долгу, а банки будут требовать более высоких процентных ставок.

Представитель оппозиции Андрис Шуваевс ("Прогрессивные") подчеркнул, что все доводы Кариньша можно опровергнуть. Он также добавил, что нельзя принимать во внимание то, что рейтинговые агентства "говорят и думают" об экономике Латвии.

Депутат от оппозиции Викторс Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) добавил, что премьер-министр вводит депутатов в заблуждение, утверждая, что невозможно просить Европейскую комиссию (ЕК) об отступлении от бюджета, учитывая, что в 2017 году Латвия уже просила об этом, и ЕК поддержала эту просьбу. В результате в Латвии были проведены реформы здравоохранения. Валайнис подчеркнул, что проблемы существующей системы здравоохранения должны решаться за счет увеличения дефицита.

В свою очередь, депутат от оппозиции Дайга Миериня (СЗК) пришла к выводу, что при желании можно найти деньги на многое. По ее мнению, здравоохранение не является государственным приоритетом, хотя можно было бы найти деньги и "делать невообразимые вещи".

Депутат от оппозиции Гундарс Даудзе (СЗК) также не согласился с премьер-министром в том, что страна не может увеличивать дефицит бюджета. Он подчеркнул, что для поддержания здоровья нужны деньги.

Предложение "Прогрессивных" предложение поддержали 42 депутата, против проголосовали 53 парламентария.