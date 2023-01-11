"Приближается кризис, потому что нам физически не хватает учителей", — признал Левитс

"Приближается кризис, потому что нам физически не хватает учителей, особенно с учетом того, что школьная система через три года перейдет на преподавание на латышском языке. Учителя нужны, об этом нужно думать сейчас и закладывать в бюджет ", — заявил в среду, 11 января, президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство", посвященной подготовке госбюджета-2023.

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В правящей коалиции достигнуто соглашение о государственном бюджете на этот год, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

По словам Кариньша, когда он пришел на встречу с президентом, оставался один технический вопрос, который будет решаться "по умолчанию" — если о нем удастся договориться, то, по словам Кариньша, можно считать, что соглашение достигнуто.

"В пятницу, 13 января, я созову внеочередное заседание Национального трехстороннего совета по сотрудничеству, а также правительства. Мы определенно сможем продвинуть процесс принятия бюджета. Завтра будут подробности от Минфина со всеми цифрами, о которых мы договорились и которые мы рассмотрим на заседании правительства", — сказал премьер-министр.

В свою очередь президент подчеркнул, что необходимо увеличить финансирование науки и инноваций. Левитс считает, что 50% финансирования научных учреждений должно составлять базовое финансирование, а другая половина должна приходиться на проекты.

"Сейчас развитию науки мешает в основном проектное финансирование", — сказал Левитс. Он также заявил, что с премьер-министром обсуждалась необходимость значительного увеличения финансирования внутренней безопасности и служб внутренних дел.

Левитс заявил журналистам, что для студентов, изучающих педагогику, должна быть создана программа стипендий, чтобы через несколько лет было достаточное количество преподавателей латышского языка. Также стипендиями нужно поддерживать тех студентов, которые планируют в будущем стать преподавателями языков ЕС и естественнонаучных предметов.

Также Левитс признал, что стране физически не хватает учителей, особенно с учетом того, что все школы через три года перейдут на преподавание на латышском языке. "Учителя нужны, об этом нужно думать сейчас и закладывать в бюджет ", — сказал президент.