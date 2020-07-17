Прибывшие из Андорры, Исландии и Испании должны уйти в самоизоляцию

Список стран, по прибытии из которых необходимо соблюдать самоизоляцию пополнила Андорра, Исландия и Испания, сообщает LETA. В то же время список покинула Чехия, Сербия и Черногория.

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По-прежнему в самоизоляцию должны уйти те, кто побывал в Швеции, Люксембурге, Португалии, Сан-марино, Румынии, Болгарии и Хорватии. В всех этих странах показатели заболеваемости Covid-19 выше 16 случаев на 100 000 жителей. Помимо прочего, самоизоляция положена всем, кто прибыл из России, Беларуси и других третьих стран.

Эпидемиологи не рекомендуют ездить в эти страны.

Самый высокий уровень заболеваемости ковидом из стран Европейской экономической зоны в Люксембурге - 118 случаев на 100 000 жителей. Затем идет Швеция, где заболеваемость начала снижаться - 61 случай на 100 000 жителей. На третьем месте Португалия, там на 100 000 жителей приходится 48 больных ковидом.

Единственная страна, которую коронавирус обошел стороной, это Ватикан.