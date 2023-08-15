Причем тут кандидат в мэры Кирсис? Кабмин призвал Рижскую думу снизить негативное влияние на госбюджет

Правительство во вторник, 15 августа, согласилось с доводами Министерства финансов о нежелательном негативном фискальном влияние Рижского муниципального предприятия Rīgas satiksme на госбюджет в 2024 и 2025 годах. Минфин указал, что это влияние превышено в четыре раза, и призывает Рижскую думу снизить этот показатель.

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В чем провинилось Rīgas satiksme?

Влияние экономической и финансовой деятельности Rīgas satiksme на баланс бюджета сектора государственного управления в 2024 и 2025 годах отражено в законе "О государственном бюджете на 2023 год и в рамках бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы". Как указывает Минфин, столичное транспортное предприятие ранее собиралось "забрать" из госбюджета 0,4 млн евро в 2024-м и 11,2 млн евро в 2025-м.

28 июня этого года Минфин получил от Департамента финансов Рижской думы данные утвержденной анкеты о влиянии общества капитала на госбюджет и задолженности государства.

В обновленных данных анкеты указано, что фискальное влияние Rīgas satiksme в 2024 году составляет уже минус 21,7 млн евро, в 2025 году — минус 22,8 млн евро. Это означает, что уже по новым данным прирост негативного влияния в 2024 году составляет 23,3 млн евро, в 2025 году — 11,6 млн евро.

Такое повышение негативного влияния требует согласия от Кабинета министров. В свою очередь, правительство не готово согласиться с тем, что показатели фискального влияния более чем в четыре раза превышают границу в 5 млн евро, установленную на 2023, 2024 и 2025 годы на законодательном уровне.

В тех случаях, когда превышение является следствием уже взятых на себя обязательств и возникает в результате непредвиденных обстоятельств, таких как повышение цен или отклонение от графика поставок, Министерство финансов обычно рекомендует правительству дать согласие на превышение. В других случаях оценивается, насколько важно осуществить избыточные инвестиции в соответствующем объеме и в соответствующие сроки по отношению к другим приоритетам государственного бюджета.

Согласно информации, предоставленной Рижским самоуправлением, превышение в основном связано с тем, что в период с момента вступления в силу закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" предприятие Rīgas satiksme подготовило новый инвестиционный план, предусматривающий новые проекты и расширяющий существующие. Сумма инвестиций в 2024 году увеличилась на 53%, а запланированные доходы — только на 9%.

Министерство финансов считает, что превышение произошло не из-за внешних непредвиденных обстоятельств, а из-за расширения инвестиционного плана. По мнению Минфина, информации, предоставленной Рижским самоуправлением, недостаточно, чтобы установить, что инвестиционные планы обладают таким приоритетом.

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В связи с этим Министерство финансов призвало правительству не давать добро на повышение фискального влияния Rīgas satiksme на госбюджет, и Кабинет министров внял этой рекомендации. Теперь Рижской думе предстоит пересмотреть свои инвестиционные планы, снизив влияние на госбюджет.

В 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 млн евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании уменьшилась на 58,9% — до 1,25 млн евро.

Политический контекст

Министерство финансов выдвинуло претензии столичному самоуправлению в и тот момент, когда решается судьба новой коалиции Рижской думы. Характерно, что за сферу сообщения в Рижской думе, а значит, и за Rīgas satiksme, отвечает вице-мэр города Вилнис Кирсис, который сейчас выдвинут на должность мэра.

На 17 августа планируется заседание Рижской думы, на котором предстоит избрать или не избрать мэром города Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). На вторник, 15 августа, была назначена пресс-конференция, на которой политические силы, намеренные войти в новую коалицию — "Новое Единство", общая фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов, "Кода Риге" (бывшие "Консервативные"), Latvijas attīstībai, Par!, отколовшиеся от "Прогрессивных", и "Честь служить Риге" — должно были заявить о своих успехах. Однако пресс-конференция была перенесена на четверг, 17 августа, что может косвенно свидетельствовать о том, что договоренности еще не достигнуты.

Сегодня же, 15 августа, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало выговор заместителю председателя Рижской думы Вилнису Кирсису и его экс-коллеге, нынешнему председателю Сейма Эдварду Смилтенсу. Выговор сделан из-за их противоправных распоряжений об отправке депутатов думы в командировки.

17 августа — знаменательный день в национальной политической повестке дня: премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подаст прошение об отставке президенту страны Эдгару Ринкевичу, после состоится совместная пресс-конференция политиков. Ранее — в среду вечером, 16 августа — "Новое Единство" объявит кандидата в премьер-министры.

Коалиционное строительство на национальном уровне и в Рижской думе, совпавшее по времени, развивается в разных направлениях. На национальном уровне премьерское "Новое Единство" ведет переговоры о вхождении "Прогрессивных" в правительство, что чревато уходом в оппозицию Национального объединения, а в Рижской думе и.о. мэра Риги Вилнис Кирсис (также — "Новое Единство") напротив создает коалицию с участием Национального объединения, "Прогрессивные" в этом раскладе остаются в оппозиции.

Следует также отметить, что Министерство финансов, предъявившее претензии Рижской думе, возглавляет представитель "Нового Единства" Арвилс Ашераденс. Ранее он упоминался в качестве возможного кандидата в премьеры, однако в качестве реального претендента от "Нового Единства" неофициально называется министр благосостояния Эвика Силиня.