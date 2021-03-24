Придется ли родителям отчитываться перед VID о полученных за ребенка 500 евро
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После сюжета передачи Nekā personīgа о том, что родителям утонувшего в 2017 году в вентспилсском бассейне мальчика грозила ответственность за то, что они не декларировали полученную за гибель ребенка компенсацию как доход, некоторые из родителей, которым положены единовременные пособия в размере 500 евро на ребенка, обеспокоены тем, не станут ли и их подозревать в причинении ущерба народному хозяйству, если они забудут декларировать эту сумму в доходах за 2021 год.

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В Службе госдоходов (VID) газете Neatkarīgā rīta azīze пояснили, что рядовые жители, получившие это пособие, не обязаны его декларировать. Однако в случаях, когда родители являются должностными лицами, которые в соответствии с законом должны в обязательном порядке подавать декларации, это пособие нужно указать.

"При заполнении годовой декларации должностного лица за 2021 год государственное должностное лицо должно указать все полученные за отчетный период доходы, в том числе и полученное в этом году единовременное детское пособие", — пояснила представитель по связям с общественностью VID Эвита Тейце-Мамая.

Отметим также, что 11 марта прокуратура приняла решение прекратить уголовные процессы против обоих родителей, чей ребенок утонул в Вентспилсском парке водных развлечений в 2017 году. Изначально VID начала против них уголовные процессы за то, что они не внесли в декларации получение компенсации за смерть мальчика.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA
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