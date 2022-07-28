"Придется затянуть пояса". Как ждут осень в Даугавпилсской больнице

Нехватка специалистов, рост заболеваемости Covid-19, время отпусков и, конечно, рост цен — особенно на продукты и энергоресурсы — это будни Даугавпилсской региональной больницы. Работа там идет непрерывно, однако осень и зиму медучреждение ждет с беспокойством из-за предстоящих счетов за отопление.

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"Осенью всем придется затянуть пояса", — признал руководитель Даугавпилсской больницы Григорий Семенов. В качестве причин он называет стремительное распространение Covid-19 и рост госпитализированных больных, что может создать перегрузку для отрасли осенью, а также холодные сезоны — они принесут больнице большие счета из-за газового отопления.

Медучреждение подключено к центральному отоплению, но в одном подразделении — Центре болезней легких и туберкулеза — есть котельная, которая отапливается природным газом.

"Сразу перейти на другой вид отопления не получится, поэтому думаем об альтернативах, как сэкономить средства", — заявил Семенов, приводя в пример утилизацию. Утилизируя бытовые отходы или использованные маски для лица, можно создать гранулы, которые можно использовать в качестве топлива для котельной. Однако это не останавливает возникновение выбросов CO2, а также такие действия необходимо согласовывать с Государственной службой среды (VVD), но решение позволит больнице использовать внутренние ресурсы, а не закупать новые.

В качестве немедленного варианта предотвращения нарастающего кризиса глава Даугавпилсской больницей поддержал бы предложение мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие") об ограничении экспорта. "Нам не хватает стратегических резервов, однако мы продолжаем экспортировать товары за рубеж", — отметил Семенов, указав, что государство, закупая все необходимое у местных предприятий, например, продукты и медикаменты, и принесло бы пользу местным бизнесменам, и создало бы резервы для кризисных времен.

Больница ищет решения и для экономии электроэнергии. У 12-этажного здания узкая крыша, поэтому солнечные батареи на ней установить нельзя, однако планируется использование внешних жалюзи, которые по функции похожи. "Если мы закроем жалюзи все те окна, которые находятся на солнечной стороне, тогда мы однозначно сможем сэкономить электричество", — уверен Семенов.

Предложенные правительством решения в этот отопительный сезон больше не помогут — они слишком запоздалые, заявил глава Даугавпилсской больницы. Он считает, что о долгосрочных решениях, например, повышении энергоэффективности, нужно было думать еще год или два назад. Однако вряд ли муниципалитету удастся найти решения для сокращения расходов без вмешательства и поддержки государства.

Поэтому он призывает думать о долгосрочных решениях — не покрывать убытки "вертолетными деньгами", а ограничивать экспорт, "пускать деньги на местный рынок" и вводить другие виды отопления, например, с использованием щепы вместо природного газа.

Следует отметить, что Даугавпилс пока медлил с проектами по повышению энергоэффективности — в последний раз энергоэффективность в больнице повышалась только в 2012 году, когда были заменены пластиковые окна и утеплены наружные стены.

Другие больницы тоже с беспокойством ждут осень



В Огрской районной больнице за счет собственных средств установлены солнечные батареи и своевременно подготовлены запасы топлива, однако рост затрат заметен, поэтому руководство госпиталя подчеркивает необходимость пересмотра тарифов на услуги.

"При нынешнем росте цен на электроэнергию и нестабильности тарифов цены на больничные услуги, конечно, можно пересмотреть, независимо от вида отопления, используемого в больницах или других превентивных мер. Уже давно тарифы не менялись, и сейчас особенно важно пересмотреть раздел, касающийся содержания больницы и энергоресурсов", — указал председатель правления больницы Дайнис Шировс.

Коммунальные платежи растут, и их влияние на годовой бюджет Видземской больницы может составить несколько сотен тысяч евро, по оценкам медучреждения. Больница работает над проектами реконструкции для снижения потребления тепла и устранения расточительного потребления электроэнергии и других мер по экономии средств, но это лишь малая часть того, что возможно.

"Мы продолжим потреблять энергоресурсы в большом объеме 24/7, поскольку у нас нет возможности что-то отключить. Если прирост цен составлял бы 5-10%, мы бы справились, но так как рост затрат прогнозируется в два-три раза выше, вопрос становится все более острым", — подчеркнул председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.

Общество: больницы занимают разные позиции



Латвийское общество больниц указало, что повышение цен на электроэнергию одинаково сильно ударит по всем больницам, однако в отношении потребления теплоэнергии и затрат больницы находятся на разных позициях.

Как указали обществу руководители больниц, в городах и регионах, где газовое отопление не используется в системах отопления или уже произошел переход на другие виды, предстоящий отопительный сезон будет легче. Тем временем, в Даугавпилсе и других местах, где газовое отопление все еще используется, месяцы отопительного сезона будут более тяжелыми.

Быстрый и пока непредсказуемый рост цен на энергоносители может негативно сказаться на работе больниц и уходе за пациентами, предупреждает общество.

"Следя за прогнозами цен на энергоносители, больницы уже своевременно ищут решения, однако своими силами им удастся справиться с платежами до определенного момента. Осенью ожидается приток пациентов с Covid-19 в больницы, поэтому сокращение объема услуг или помещений для ухода за пациентами не являются решением. Некоторые больницы все еще ждут обещанные платежи за ранее сделанные инвестиции, когда близится следующий вызов — покрытие ежедневных платежей. Возможна задолженность перед поставщиками, и мы не хотим к этому приходить", — указал председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

В обществе подчеркивают, что расходы больниц увеличатся практически по всем позициям. Быстрый рост цен на продукты уже затрудняет обеспечение адекватного питания пациентов, так как поставщики отказываются обслуживать по ценам, установленным государством, и, если срочно не будет найдено решение по увеличению финансирования питания пациентов, больницам, возможно, придется сократить количества приемов пищи или ввести пациентскую доплату.

Общество уже обращалось в Министерство здравоохранения с просьбой пересмотреть тарифы на медицинские услуги в связи с быстрыми затратами и найти возможность их повышения, но был получен ответ, что повышения тарифов не планируется.

Калейс заявляет, что больницы продолжат поиск решений и обратятся к правительству с просьбой рассмотреть механизмы поддержки и для больниц. Они готовятся к увеличению затрат и пытаются вовремя найти дополнительное финансирование в рамках своих бюджетов, но, не зная фактического роста цен, могут оказаться в ситуации, когда принятых подготовительных мер будет недостаточно.