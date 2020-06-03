Приехавшие из стран с небольшой заболевамостью до 3 июня могут прервать самоизоляцию

После возвращения из большей части стран ЕС с 3 июня больше не нужно соблюдать самоизоляцию. Те, кто вернулся до 3 июня, имеют право прервать самоизоляцию, сообщила агентству LETA представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Илзе Арайя.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Приехавшие из тех стран ЕС и Европейской экономической зоны, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней не превышает 15 случаев на 100 000 человек, с 3 июня могут больше не соблюдать самоизоляцию. Если они вернулись до 3 июня, то самоизоляцию можно прервать.

Список этих стран будет обновляться на странице Центра контроля и профилактики заболеваний. По данным на 29 мая, это Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Австрия, Болгария, Литва, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Словакия, Словения, Хорватия и Лихтенштейн.

Этот показатель все еще превышен в Швеции, Великобритании, Португалии, Бельгии, Мальте, Ирландии и Испании, соответственно, тем, кто приезжает в Латвию из этих стран, нужно будет соблюдать самоизоляцию.

Центр контроля и профилактики заболеваний все еще не рекомендует латвийцам отправляться в путешествия. Если отправиться в другую страну все-таки необходимо, стоит соблюдать там дистанцию и как можно чаще мыть руки.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что к 15 июня большая часть Европы может стать свободной для путешествий. В середине июня ЕС совместно примет решение о том, когда открывать границы с третьими странами.