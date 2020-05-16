Приекульский край вышел на 3-е место по количеству заболевших Covid-19

После выявления случаев заражения Covid-19 в центре социального ухода Mārsnēni, Приекульский край оказался на третьем месте среди самоуправлений по количеству заболевших после Риги и Юрмалы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Также за последние сутки случаи заражения были выявлены в Ругайском крае, три — в Валмиере, два — в Кекавском крае, по одному — в Юрмальском, Стопинском и Смилтенском краях. В Сигулдском крае после уточнения места жительства пациентов случаев заражения стало на два меньше.

Случаи заболевания Covid-19 на данный момент выявлены уже в 76 самоуправлениях: Айзкраукльском, Айзпутском, Аматском, Алойском, Алуксненском, Алсунгском, Адажском, Бабитском, Балдонском, Бауском, Беверинском, Буртниекском, Царникавском, Цесисском, Дагдском, Даугавпилсском, Добельском, Дурбском, Энгурском, Гаркалнском, Гробиньском, Иецавском, Икшкильском, Елгавском, Карсавском, Коценском, Кокнесском, Крустпилсском, Кулдигском, Кегумском, Кекавском, Лиелвардском, Лимбажском, Лигатнесском, Мазсалацском, Малпилсском, Марупском, Мерсрагском, Неретском, Огрском, Олайнском, Озолиенкском, Паргауйском, Прейльском, Приекульском, Раунском, Резекненском, Риебиньском, Ропажском, Ругайском, Руйиенском, Салацгривском, Саласпилсском, Салдусском, Саулкрастском, Сейском, Сигулдском, Скриверском, Скрундском, Смилтенском, Стопиньском, Талсинском, Тукумском, Валкском, Вецумниекском и Вентспилсском краях, а также в крупных городах — Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе.

Как сообщалось ранее, за последние сутки было проведено 1946 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 27. Большая часть заболевших — постояльцы и сотрудники центра социального ухода Mārsnēni в Приекульском крае. В общей сложности заразились четыре сотрудника и 17 постояльцев центра. За последние сутки ни один пациент с Covid-19 не был помещен в стационар. На данный момент в помещениях и на территории центра социального ухода установлен карантин. Все клиенты центра находятся в изоляции и на время карантина не могут покидать здание центра.

В стационарах лечение проходят 25 человек с Covid-19, у 22 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц на сегодняшний день выписано 126 человек, переболевших Covid-19. На данный момент от инфекции в Латвии вылечились 662 из 997 пациентов, а 19 человек скончались. Всего было проведено 87 377 тестов.