Приговор суда по делу о трагедии в Золитуде опротестовали и прокуратура, и единственный признанный виновным инженер
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И прокуратура, и адвокат стройинженера Иварса Сергетса подали соответственно апелляционный протест и апелляционную жалобу на приговор Пардаугавского суда по делу о трагедии в Золитуде. Как сообщает LETA, обе стороны недовольны тем, что в итоге были оправданы все участники процесса, кроме одного инженера, сообщает LETA.

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В пятницу, 11 декабря сразу четверо прокуроров дадут пресс-конференцию, в ходе которой более детально разъяснят причины подачи протеста.

Как уже сообщалось, реальный тюремный срок получил только инженер Иварс Сергетс, его приговорили к шести годам тюрьмы и запрету занимать должность на пять лет. Суд оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинку и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша, для которых, как и для Сергетса, прокуратура требовала семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Оправданы и три сотрудника Рижского строительного управления того времени — заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис, эксперт отдела строительного надзора Марика Трейя и замначальника строительной инспекции Айя Мельникова — для них прокуратура требовала пять лет лишения свободы. Невиновной признана и сотрудница Maxima Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда — прокуратура требовала для нее тоже пять лет.

Поскольку Сергетс признан единственным виновным, все компенсации планируется взыскать с него. Он будет должен выплатить пострадавшим и родственникам погибших более пяти миллионов евро.

После оглашения приговоров некоторые потерпевшие, а также глава общества "Золитуде 21.11", член "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева в знак протеста покинули зал суда.

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