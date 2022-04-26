"Приходи защищать и укреплять!". Минобороны призывает жителей вступить в Земессардзе
Foto: Imants Suveizda

Министерство обороны выпустило видео с призывом "Приходи защищать и укреплять!" к обществу. Ведомство приглашает жителей вступить в Земессардзе и подать заявки на обучение резервистов.

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Как подчеркнули в Минобороны, начатая Россией война в Украине наглядно показывает, как важны роль и участие каждого гражданина в гособороне. Именно базовые военные навыки, полученные в Земессардзе, а также знания и умения необходимы для защиты своей семьи и Латвии в кризисной ситуации.

"Повороты истории и происходящее в Украине показали, что в решающих моментах именно сплоченное общество является самым большим противовесом врагу. Потому мы призываем жителей принять участие в обороне государства, чтобы вместе защищать и укреплять Латвию. Важно понимать, что наряду с единством важны и практические знания и навыки. Таким образом можно сделать очень много для защиты своих близких и своей страны", — отметил министр обороны Артис Пабрикс.

В целом сейчас в Земессардзе служат около 8200 латвийских граждан, однако цель Концепции гособороны — увеличение численности Земессардзе до 10 000 человек к 2024 году.

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