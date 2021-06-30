Приложение Covid19Verify доступно и на устройствах Android

Приложение Covid19Verify для проверки "ковидных" сертификатов теперь доступна и на устройствах, работающих на Android. Скачать приложение можно в Google Play Store, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В то же время агенство LETA сообщает, что приложение нельзя найти, набрав его название в поиск Google Play Store. Но можно все же скачать здесь

На устройствах Apple приложение доступно с 15 июня. Утверждение приложения в Googl Play Store запаздывало. Как ранее сообщала представители Национальной службы здоровья Эвия Шталберга, это было связано с тем, что Google задавал уточнющие вопросы по описанию политики безопасности личных данных приложения.

Проверить цифровые сертификаты можно и по адресу — "covid19sertifikats.lv".

Преимущество мобильного приложения — сканирование QR-кодов возможно без активного подключения интернета. То есть, для открытия и загрузки аппликации интернет необходим, но далее, в течение 24 часов, приложение будет сканировать QR-коды без подключения к интернету.

Как уже сообщалось, с 1 июня в Латвии начато использование цифровых сертификатов Covid-19. Свои сертификаты жители могут получить на сайте www.covid19sertifikats.lv, использовав какое-либо из безопасных подключений.