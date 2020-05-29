Приложение для борьбы с Covid-19 в первый же день стало самым популярным в Латвии на App Storе и Google Play

В первый же день, 29 мая, когда вышло мобильное приложение Apturi Covid ("Останови Covid"), оно стало самым популярным среди пользователей и App Storе, и Google Play из Латвии. Об этом сообщает LETA со ссылкой на мобильного оператора LMT.

Бесплатное приложение Останови Covid, не раскрывая локацию пользователя, в случае его заболевания коронавирусом будет информировать всех, кто был в контакте с больным не менее 15 минут.

Приложение не будет собирать GPS-данные. Телефоны, на которых оно установлено, будут обмениваться сигналами при помощи Bluetooth. Установка приложения является добровольной.

Отметим, что Латвия стала первой страной в мире, запустившей созданное на базе совместной разработки Google и Apple приложение для ограничения распространения Covid-19. Об этом заявил в пятницу президент принимавшей участие в разработке приложения компании LMT Юрис Бинде.

Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) надеется, что приложение установят на телефоны около 10% населения страны, и это существенно облегчит борьбу с новыми очагами заболевания. Приложение разработал консорциум, в который вошли госструктуры (Канцелярия президента, SPKC, Министерство здравоохранения, Госинспекция данных, Латвийский университет и NATO StratCom), а также частные компании LMT, Mak IT, TestDevLab, Zippy Vision и ITcentrs при участии сооснователя TechHub Riga Андриса Берзиньша.