Приложение для смартфонов "Останови COVID" может стать доступным уже в конце этой недели

Приложение "Останови Covid", призванное облегчить поиск инфицированных Covid-19 лиц, может стать доступным уже в конце этой недели, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции во вторник.

Для того, чтобы борьба с распространением Covid-19 могла проводиться с наименьшим влиянием на повседневную жизнь латвийцев, создано специальное приложение для смартфонов "Останови COVID" ("Apturi COVID").

"Мы надеемся, что уже с конца этой недели каждый желающий сможет инсталлировать на своем телефоне это приложение", — сказала Винькеле.

В случае необходимости, если окажется, что человек заражен Covid-19, с помощью этого приложения можно будет быстрее выявить всех людей, с которыми он контактировал.

Министр также отметила, что защита данных пользователей была одним из главных приоритетов для разработчиков этого приложения, поэтому заявления о том, что с помощью этого приложения государство планирует следить за людьми и собирать их личную информацию, являются ложными.

Также министр призвала жителей Латвии не поддаваться провокациям тех, кто пытается выставить угрозу Covid-19 выдуманной и отрицает успехи, достигнутые общими усилиями.

Как сообщалось, бесплатное приложение "Останови COVID", не раскрывая локацию пользователя, в случае его заболевания коронавирусом будет информировать всех, кто был в контакте с больным не менее 15 минут.

Приложение не будет собирать GPS-данные. Телефоны, на которых оно установлено, будут обмениваться сигналами при помощи Bluetooth.

Разработчики приложения рассказали, что аналогичные приложения действуют в ряде стран мира, а также разрабатываются в Эстонии и Финляндии. Эксперты прогнозируют, что приложение поможет и дальше держать заболеваемость под контролем.