Приложение “Останови Covid” предупредило несколько человек о контакте с больными

За 40 дней работы приложение “Останови Covid” предупредило несколько человек о том, что они дольше 15 минут находились вблизи больного Covid-19, сообщает ReTV. Точное число предупреждений разработчики не сообщают, но сейчас приложение установлено более чем на 85 тысячах телефонов.

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ReTV отмечает, что предупрежденные контактные лица не указывали в приложении свой номер телефона, поэтому эти данные не поступили эпидемиологам. Разработчик Мазенс Зибара указал, что, отправляя предупреждение о контакте, приложение попросит ввести свой номер телефона, чтобы передать его эпидемиологам, которые смогут дать рекомендации.

Зибара отметил, что приложение было бы более эффективным, если бы его установило больше пользователей - около 380 000. Сейчас статистическая вероятность, что приложение зафиксирует контакт с больным крайне низкая. Эпидемиологи Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) допускают, что с ростом заболеваемости больше людей будут устанавливать “Останови Covid” на свои телефоны.