Приложение "Останови Covid" скачано 105 000 раз, произошел новый скачок популярности

Созданное для ограничения распространения "Covid-19" приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано 105 тыс. раз, сообщила руководитель по коммуникации "Останови Covid" Елина Лидере.

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По ее словам, за последние две недели количество скачиваний выросло, чему способствовал рост заболеваемости. "Чем свободные люди живут, ездят на работу в офисы, посещают развлекательные заведения и заведения общепита, тем важнее становится использование приложения в борьбе с вирусом", — сказала Лидере.

В "Google Play" оценка приложения на сегодняшний день составляет 3,5 звезды, а в "App Store" — 4,4.

Как сообщалось, мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая. Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения "Covid-19" в Латвии. Использование приложения является добровольным и бесплатным.

Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи "Bluetooth".

Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет "Covid-19", владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.