Приложение "Останови Covid" впервые использовано для выявления контактов заболевшего

На этой неделе ответственные органы впервые использовали мобильное приложение "Останови Covid" для выявления контактов заболевшего, рассказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Он повторно призвал людей более активно использовать приложение, особенно отправляясь вОстанови общественные места.

Анкеты въезжающих в Латвию ЦПКЗ пока ни разу не использовал, добавил Перевощиков.

По его словам, сейчас в Латвии каждый пятый случай Covid-19- привозной, и самое неприятное в том, что приезжие заражают не только семью, но и друзей. Хорошая новость в том, что распространение инфекции пока что отслеживается.

На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в мире была самой высокой с начала пандемии, а в Европе она выросла на 20%. Однако в Латвии заболеваемость на данный момент стабильно низкая, сказал специалист.