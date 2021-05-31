Приложение, подтверждающее наличие иммунитета к Covid-19, появится к середине июня
Foto: Pixabay

Министерство здравоохранения прогнозирует, что приложение Covid-19 Verify, подтверждающее наличие иммунитета к Covid-19, станет доступно с 15 июня, сообщает LETA.

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Руководитель Отдела здоровья среды Минздрава Яна Фелдмане указала, что послабления для вакцинированных введены в качестве “переходного периода”, там временем обществу в целом необходимо и дальше соблюдать меры предосторожности до тех пор, пока заболеваемость Covid-19 снизиться до такого уровня, “что нам больше не потребуются никакие меры предосторожности”. То есть, вводя послабления для вакцинированных, ведомство думает и о смягчении общих мер предосторожности.

Фелдмане указала, что уже сейчас видно, что в организациях с широким охватом вакцинации стремительно снижается заболеваемость Сovid-19. Всемирная организация здравоохранения также отмечает, что если между собой встречаются привитые люди, то эпидемиологический риск остается низким.

В Минздраве указали, что, начиная со вторника, лица, предоставляющие индивидуальные услуги, смогут получить цифровой сертификат о наличии иммунитета к Covid-19. Поначалу он будет выглядеть как QR код.

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