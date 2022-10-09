Приложения для смартфона чтобы сократить потребление энергии: советы эксперта

В условиях стремительного роста цен на электроэнергию многие жители Латвии ищут способы, как изменить свои привычки и сэкономить. Выработать бережливость и устойчивые привычки помогут мобильные приложения — эти инструменты в вашем телефоне не только облегчат мониторинг потребления энергии, но и сделают его более эффективным.

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Как отмечают эксперты Tele2, один из лучших способов, как сократить потребление и расходы — это следить за количеством потребляемой энергии. Это проще сделать,

используя умные приложения для смартфонов, которые обобщил оператор Tele2.

Для экономичного освещения — "Light bulb saver"

Выбор лампочек чрезвычайно широк, поэтому найти лучшую и наиболее экономичную бывает очень сложно. В этом может помочь приложение "Light bulb saver", которое позволяет снизить количество потребляемой для освещения энергии, обеспечивая при этом его необходимый уровень.

Приложение поможет рассчитать, сколько денег вы можете сэкономить, заменив имеющиеся светильники на энергоэффективные альтернативы. Также приложение содержит советы, которые помогут вам найти эффективные и действенные решения по освещению для каждой комнаты в вашем доме.

Советы для экономии — "JouleBug"

Это приложение посвящено энергосберегающим привычкам в повседневной жизни и поможет вам сэкономить деньги. Советы по устойчивому выбору разделены на конкретные шаги, которые позволят вам заработать очки, собрать значки и пополнить свой список цифровых трофеев.

Через приложение можно общаться с другими пользователями, приглашать друзей или членов семьи участвовать в соревнованиях и состязаться между собой. Приложение поможет вам не только сэкономить, но и весело провести время и способствовать устойчивости.

Для расчета цен — "Калькулятор стоимости энергии"

Бесплатное приложение для мониторинга потребления электроэнергии рассчитывает ежедневное, еженедельное, ежемесячное и ежегодное потребление энергии и затраты на нее. Приложение точно подсчитает, сколько стоит оставить телевизор на ночь в режиме ожидания или сколько энергии вы потратите, не выключив свет в ванной.

В приложении нужно ввести данные о вашей домашней электронике, потреблении энергии, периодах использования и цене энергии. Вы можете поделиться результатами расчетов в социальных сетях и другими способами.

Для мониторинга показателей — "Meter Readings"

Это приложение позволяет отслеживать показания сразу нескольких счетчиков — воды, электроэнергии и других — и составлять подробные отчеты на основе данных. Приложение отобразит всю информацию в виде наглядных графиков, приводя точные данные о расходах за неделю, месяц или год.

Инструменты приложения позволяют также обобщать прежние данные, чтобы сравнивать новейшую информацию и изменения цен или потреблении энергии. Вы всегда будете знать, сколько воды, газа или электричества используете и каков ваш средний дневной расход. Используя показания счетчиков, вы также сможете сравнить свое потребление и расходы с другими потребителями, которые пользуются услугами различных поставщиков энергии.

Приложение "Energy consumption analyzer"

Это приложение также очень полезно для мониторинга потребления энергии. Оно позволяет пользователям "Android" отмечать показания определенным цветом и добавлять свои комментарии. Приложение не только рассчитает средний уровень потребления энергии за час, день, неделю или месяц, но и составит график, показывающий уровень потребления за определенный период.