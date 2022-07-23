Приманки помогут остановить нашествие испанских слизней в Бауском крае

На территории Бауского края в местах распространения испанских слизней будут разбросаны специальные гранулы с приманкой, сообщили агентству LETA в Бауской краевой думе.

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Активным веществом гранул является фосфат железа, который встречается в природе. Попадая в почву, фосфат железа превращается в питательные вещества для растений, и он не вреден для дождевых червей. Бауское самоуправление просит не трогать гранулы руками и не брать их в рот.

Испанский слизень оказывает негативное влияние на местные виды и места обитания. Он попал в Латвию под влиянием деятельности человека, скрещивается с местными видами, является переносчиком возбудителей болезней животных и растений.

По данным организации Nature Conservancy, испанский слизень всеяден, но в основном питается растительными продуктами, поэтому его можно найти в растительности, садах, возле компоста, в парках, на обочинах дорог, а также в лесах и на лугах.

Испанский слизень угрожает традиционным латвийским биотопам, полевым растениям, а также подрывает здоровье домашних животных. Этот садовый вредитель внесен в список 100 самых опасных инвазивных для Европы (ввезенных из других ареалов) видов животных. В Латвию попал в конце ХХ века, но быстро распространяется.

За последние годы в Латвии резко возросло количество испанских голых слизней — вида, признанного чужеродным, чье распространение следует ограничивать. Если в 2009-м этот слизень встречался всего в одном месте обитания, то в 2018-м — уже почти в 60.

Население краев, где обнаружен испанский слизень, просят сообщать об этой находке на портал dabasdati.lv, в Центр образования и консультаций на селе и Управление природоохраны.

В Латвии насчитывается свыше десятка так называемых инвазивных видов — чуждых нашей геоклиматической зоне растений и животных. На уровне ЕС принята директива о пресечении размножения инвазивных видов и борьбе с ними, согласно которой каждая страна-участница Евросоюза должна начать с того, чтобы составить собственно список "пришельцев", а затем наметить меры, которые против них предпримет.