Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; reitingi
Foto: LETA

На избирательном участке №97, который находится в Рижской Классической гимназии, по неизвестным пока причинам части избирателей достались бюллетени в конвертах без штампа. Как сообщает LETA, это означает, что при подсчете данные бюллетени использовать нельзя, и закон требует признать их недействительными.

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По словам главы избирательной комиссии Риги Юриса Кокинса, речь идет о целой упаковке конвертов без штампа - примерно 300 экземплярах.

Ранее также было констатировано, что на двух избирательных участках в начале предварительного голосования 14 конвертов были выданы без печати предварительного голосования. Позже появилась информация о такой проблеме на еще одном участке.

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