На избирательном участке №97, который находится в Рижской Классической гимназии, по неизвестным пока причинам части избирателей достались бюллетени в конвертах без штампа. Как сообщает LETA, это означает, что при подсчете данные бюллетени использовать нельзя, и закон требует признать их недействительными.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам главы избирательной комиссии Риги Юриса Кокинса, речь идет о целой упаковке конвертов без штампа - примерно 300 экземплярах.

Ранее также было констатировано, что на двух избирательных участках в начале предварительного голосования 14 конвертов были выданы без печати предварительного голосования. Позже появилась информация о такой проблеме на еще одном участке.