Примерно 50 сотрудников скорой помощи перенесли Covid-19, большинство - без явных симптомов

У примерно 50 работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) был выявлен положительный тест на коронавирусное заболевание Covid-19, рассказала глав СНМП Лене Ципуле в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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При этом она подчеркнула, что практически ни один из работников не заразился коронавирусом, выполняя должностные обязанности. "У нас есть только один подозрительный случай, который может быть связан именно с выполнением трудовых обязанностей или контактом с пациентом. Мы не можем выявить [источник инфекции], и, возможно, у этого сотрудника был контакт с пациентом с Covid-19", - сказала Ципуле.

По ее словам, у большинства сотрудников СНМП, заразившихся Covid-19, не наблюдалось выраженных симптомов заболевания.

Сейчас ни у одного сотрудника СНМП не выявлен Covid-19, но несколько человек находятся на карантине, потому что у них был контакт с заболевшими.