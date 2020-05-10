Примерно половина новых случаев заражения Covid-19 констатированы в Риге

Из девяти положительных тестов на Covid-19 пять были зарегистрированы в Риге, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По одному случаю констатировано в Даугавпилсе и Цесисском крае, в свою очередь, еще два - в самоуправлениях, где общее число заразившихся не превышает пяти человек и где ЦПКЗ не указывает конкретное число заболевших.

Четыре пациента входят в возрастную группу 60-69 лет, двоим от 10 до 19 лет и еще двое старше 70 лет. Один пациент с Covid-19 входит в возрастную группу от 30 до 39 лет.

За минувшие сутки список самоуправлений, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, не изменился. Как сообщалось накануне, случаи Covid-19 выявлены в 74 самоуправлениях.

За прошедшие сутки проведен 1021 тест на новый коронавирус, в девяти случаях результат был положительным. Лечение в стационаре понадобилось одному больному.

Всего в Латвии коронавирусом заболели 939 человек и 464 выздоровели. 18 пациентов, у которых был констатирован Covid-19, скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 111 пациентов, переболевших Covid-19.