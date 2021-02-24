Принципу "безопасной школы" больше не отвечают семь краев

Через три дня после возобновления очной учебы младших классов критериям эпидемиологической безопасности больше не отвечают школы в Ауцском, Буртниекском, Цесвайнском, Крустпилском, Саулкрастском, Скрундском и Вецпиебалгском краях, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Одновременно в список "безопасных школ" попали учебные заведения в Алойском, Апском, Лубанском и Зилупском краях.

В целом на 24 февраля принципу "безопасной школы" отвечают 22 края: Алойский, Алсунгский, Апский, Дагдский, Дурбский, Эргльский, Кулдигский, Кегумский, Лубанский, Малспилский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Руиенский, Салацгривский, Сигулдский, Скриверский, Терветский, Вецумниекский и Зилупский.

По данным на 18 февраля учащиеся 1-4 классов могли возобновить очную учебу в 25 краях.

Обновленный список вступит в силу 1 марта.

Ранее министры поддержали предложение, согласно которому в самоуправлениях с двухнедельной заболеваемостью менее 200 случаев на 100 000 жителей при конкретных условиях можно возобновить очную учебу в школах.