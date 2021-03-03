Принципу "безопасной школы" больше не отвечают шесть краев
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Принципу "безопасной школы", где могут проводиться очные занятия для учеников 1-4-х классов, больше не соответствуют Алойский, Апский, Дагдский, Лубанский, Сигулдский и Терветский края, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В свою очередь к списку эпидемиологически безопасных самоуправлений присоединились Паргауйский, Рундальский и Виеситский края.

Неделю назад, 24 февраля, принципу "безопасной школы" соответствовали 22 края, а на сегодняшний день - 19 краев, среди которых Алсунгский, Дурбский, Эргльский, Кулдигский, Кегумсский, Малпилсский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, Плявиньский, Рундальский, Руиенский, Салацгривский, Скриверский, Вецумниекский, Виеситский и Зилупский края.

Актуализированный список самоуправлений, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость "Covid-19" не превышает 220 случаев на 100 тыс. жителей и не отмечено резкого роста заболеваемости, вступит в силу с 8 марта.

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LETA

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LETA

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