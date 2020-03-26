Принимать анализы на Covid-19 добровольно помогают 30 студентов-медиков

В мобильных пунктах приема анализов на коронавирус и в колл-центре для записи на анализы по телефону 8303 работают 30 студентов-волонтеров, сообщает Служба неотложной медицинской помощи.

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Добровольцы учатся в университете Страдиня, на медицинском факультете Латвийского университета и ветеринарном факультете Латвийского сельскохозяйственного университета.

В палатках студенты помогают в основном с документами, объясняя пациентам, как заполнять регистрационные анкеты. Шестикурсники, которые скоро сами станут врачами, обучены и брать анализы. Часть студентов принимает звонки на номер 8303, регистрируя желающих сдать анализ на коронавирус.

Служба неотложной медицинской помощи призывает и других студентов-медиков присоединиться к команде волонтеров, для этого можно написать ей в Facebook.