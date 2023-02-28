Принять решение о реновации или ремонте жилого дома сможет меньшинство собственников квартир

Во вторник, 28 февраля, Кабинет министров одобрал поправки в Закон "О квартирной собственности", инициированные Министерством экономики. Фактически эти поправки облегчают процесс принятия решений о реновации и ремонте жилых домов путем снижения кворума на собраниях собственников квартир. Такие решения — при условии пассивности части собственников квартир — сможет принимать меньшинство.

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Министерство экономики поясняет, что поправки принимаются с целью содействия управлению многоквартирными жилыми домами, облегчения процедуры принятия решений и повышения энергоэффективности зданий.

"До сих пор в многоквартирных домах решение о реновации или необходимом ремонте принималось 50+1 голосами собственников жилья. Однако это не способствовало оперативному принятию решений в случаях, когда большинство жителей дома не участвуют в управлении зданием. Например, необходимо улучшить техническое состояние домов, построенных в советское время, а также большинство многоквартирных домов в Латвии не энергоэффективны, и без их полной реконструкции снизить платежи жителей за тепловую энергию практически невозможно. Именно поэтому Министерство экономики меняет порядок совместного принятия решений, чтобы способствовать сотрудничеству собственников квартир в принятии решений в процессах благоустройства и управления", — подчеркнула министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение).

Как известно, общество собственников квартир может принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, несколькими способами — на общем собрании собственников квартир; в форме опроса, без созыва общего собрания собственников квартир; или иным образом по взаимному согласию.

Сейчас законом установлено, что общее собрание собственников квартир правомочно принимать решения, если собственники квартир, зарегистрированные в списке участников, представляют более половины, или 50+1, всех квартир. Министерство предлагает усовершенствовать регламент голосования собственников квартир, определив, что если общее собрание не имеет право принимать решения (нет кворума — собственники квартир, зарегистрированные в списке, представляют не более половины всех квартирных объектов), то оно может быть созвано снова. Поправки предусматривают, что в случае повторного созыва общего собрания с той же повесткой дня в течение месяца, для принятия решения снижается кворум. То есть, принимать решение вправе общество собственников квартир, зарегистрированных в реестре участников, представляющих более одной трети всех квартир, а не 50+1 квартир.

Схожее решение предусмотрено и для опросов. Если собственники квартир, представляющие более половины всех квартирных объектов, не предоставили письменный ответ в указанный срок, в течение месяца может быть организован повторный опрос, в котором принять решение можно голосами "за" только трети собственников квартир.

Такой механизм принятия решений избран потому, что у многих собственников квартир отсутствует интерес к заботе об общем имуществе, поэтому они не участвуют в формировании волеизъявления сообщества, поясняет инициатор поправок. Это также связано с тем, что все больше квартир не используется для своих нужд или нужд членов семьи, а сдаются в аренду или изначально приобретается в качестве объектов инвестирования. Также выбор такого решения связан с необходимостью обеспечения эффективного повседневного управления (обслуживания) жилых зданий.

Подобная практика применяется в других странах Европы, подчеркивает Министерство экономики. Например, в Эстонии нормативными актами, регулирующими соответствующую сферу, предусмотрено, что если общее собрание собственников квартир не имеет кворума, то может быть созвано новое общее собрание с той же повесткой дня, которое является правомчным независимо от количества участников. Аналогичным образом в Австрии установлено, что в определенных случаях меньшинство собственников квартир имеет возможность решать вопросы, связанные с управлением жилым домом.

Важно подчеркнуть, что планируемые изменения, как в отношении решений, подлежащих принятию на повторном общем собрании, так и в ходе опроса, не распространяются на уже определенные законом случаи (17-я статья Закона "О квартирной собственности"), когда необходимо большее, чем простое большинство голосов собственников квартир. В частности, это касается вопроса о смене управляющего домом, указывает Минэкономики.

Решение Кабинета министров о внесении поправок в Закон "О квартирной собственности" — не окончательное. Силу закона оно примет только после утверждения Сеймом.