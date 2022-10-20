В четверг Сейм принял поправки к закону об образовании, введя нормы, которые в большей степени будут защищать учителей от эмоционального и физического насилия со стороны учащихся и родителей.

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Как сообщили в пресс-службе Сейма, поправки закрепляют тот факт, что ученик не может допускать эмоционального и физического насилия в отношении педагога. В случае насилия со стороны учащихся или их родителей учитель имеет право на получение поддержки со стороны руководителя образовательного учреждения, а также учредителя.

Руководитель образовательного учреждения будет обязан оценить предоставленную педагогом информацию о насилии, а также сообщить об этом учредителю учреждения или правоохранительным органам. Учредитель, в свою очередь, при получении информации от руководителя учреждения о насилии со стороны учащихся или их родителей в отношении педагога должен будет обеспечить оценку полученной информации и передать ее в правоохранительные органы.

Закон также устанавливает норму, согласно которой педагог не обязан немедленно отвечать на телефонные звонки, сообщения или электронные письма учащихся или их родителей, если они получены в нерабочее время педагога.

Депутаты поддержали предложение, предусматривающее поручить Министерству образования и науки (МОН) совместно с Министерством здравоохранения разработать доклад об искоренении и профилактике эмоционального и физического насилия в образовательных учреждениях. В отчет также необходимо включить информацию о сотрудничестве государственных и муниципальных органов по созданию системы мер поддержки учащихся, их семей и педагогов. Доклад должен быть представлен на рассмотрение Кабинета министров до 15 февраля следующего года.

МОН совместно с Минздравом и Министерством благосостояния также предстоит разработать доклад о развитии инклюзивного образования на всех уровнях образования. Этот отчет должен быть представлен на рассмотрение Кабмина до 14 апреля следующего года.

Также определено, что родители или лица, осуществляющие попечительство, несут ответственность за взаимодействие с образовательным учреждением, его педагогами и иными лицами, участвующими в осуществлении образовательного процесса, а также за своевременное предоставление информации о состоянии здоровья ребенка и любых иных обстоятельствах, которые могут повлиять на образовательный процесс и участвующих в нем лиц. Поправки к закону предусматривают, что органы местного самоуправления должны будут оказывать консультативную помощь в воспитании детей, а также меры поддержки учащимся и их семьям.

"Все чаще до общественности доходит информация об эмоциональном и физическом насилии в отношении педагогов со стороны учащихся и их родителей. К сожалению, многие такие случаи замалчиваются самим педагогом или образовательным учреждением, что не только не решает проблему, но даже усугубляет ее, так как учащиеся, понимая, что эмоциональное или физическое насилие над учителем может быть применено безнаказанно, продолжают действовать все более смело и жестоко. Эмоциональное насилие над учителем со стороны родителей учащегося чаще всего проявляется в необоснованной критике педагога как лично, так и по телефону, в переписке, а также в письменной форме в виде необоснованных жалоб во все ответственные учреждения. Проблему эмоционального и физического насилия над педагогами необходимо решать в срочном порядке путем закрепления в законе прав педагогов, в том числе обязанности руководителя и учредителя образовательного учреждения сообщать о случаях насилия, а также повышением ответственности учащихся и родителей", — обосновывают изменения их авторы.

Поправки внесли депутаты Эвия Папуле, Эдгар Таварс, Арманд Краузе, Виктор Валайнис и Вячеслав Домбровский.