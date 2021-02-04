Принят закон, позволяющий штрафовать частных лиц за просмотр нелегального ТВ
Foto: Pixabay.com

В четверг Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону о защищенных услугах, согласно которым зрителей могут штрафовать за нелегальный просмотр спутниковых телеканалов. Предполагается, что эта мера ограничит доступ нелицензионному просмотру российских телеканалов в стране (Aizsargāta pakalpojuma likums).

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До принятия поправок закон предусматривал запрет на нелегальное использование услуг в коммерческих целях - то есть был направлен на “подпольных” операторов спутникового вещания. Теперь запрещено использовать их услуги в том числе и для личных целей, без намерения получить прибыль.

Разработчики законопроекта отмечают, что на данный момент штраф за использование таких нелегальных систем для физических лиц не предусмотрен. Однако, если количество абонентов нелегальных услуг не удастся сократить, может быть введена и административная ответственность для частных лиц.

Авторы закона отмечают, что в 2018 году услугами нелегального телевидения пользовались 62 000 домохозяйств. Общество “За легальное содержание” планирует за свои средства провести информационную кампанию с целью на 6000 сократить число незаконных подключений и на 4400 сократить число домохозяйств, оправдывающих пиратство, указано в законопроекте.

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