Принято решение ввести обязательные eID-карты постепенно, а не с 1 мая

В четверг, 23 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о документах, удостоверяющих личность. Поправки предусматривают, что для жителей, которым до 30 апреля этого года выдан только паспорт, eID-карта станет обязательной только после окончания срока годности паспорта. Об этом порталу Delfi сообщили в Сейме.

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"Таким образом, введение удостоверения личности или eID-карты в качестве обязательного документа для удостоверения личности будет происходить постепенно, без установления конкретной даты, как это было предусмотрено ранее", — прокомментировала поправки председательница Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям Дайга Миериня.

Согласно поправкам, лица, достигшие 15-летнего возраста, обязаны получить удостоверение личности по истечении срока действия паспорта. При желании человек может одновременно с eID-картой получить и паспорт.

Ранее планировалось, что с 1 мая этого года eID карта станет обязательным документом для удостоверения личности. Поправки к закону были предложены с учетом сложного процесса оформления документов из-за наплыва очень большого количества людей, говорится в аннотации к поправкам.

Поправки вступят в силу на следующий день после их оглашения.