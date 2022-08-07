Приоритеты МВД в госбюджете на 2023 год - повышение зарплат и усиление УДГМ

Приоритетами Министерства внутренних дел в бюджете на ближайшие три года станут повышение зарплаты, закупка пожарных машин и усиление потенциала Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), пояснили агентству LETA в министерстве.

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Приоритетом МВД на ближайшие три года является повышение оплаты труда сотрудников органов внутренних дел. На данный момент достигнуто, что базовое финансирование государственного бюджета в размере 24 млн евро выделено на эти цели в 2023 году и согласовано на два ближайших года. Также приоритетом министерства на 2023 год является выделение дополнительных 4,7 млн ​​евро на повышение зарплаты сотрудников учреждений МВД.

В целях укрепления потенциала Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) запрошено дополнительное финансирование для увеличения оплаты труда сотрудников Управления. Также необходимо поднять зарплату работникам Государственного страхового агентства. На эти цели необходимо 4,1 млн евро, полагают в МВД.

В целях повышения качества обучения сотрудников правоохранительных органов необходимо финансирование для создания долгосрочного консорциума "Академия внутренней безопасности", в том числе на разработку образовательных программ и строительство нового учебного корпуса. Будет сформирован долгосрочный консорциум между МВД, колледжем Госполиции, Рижским университетом им.Страдиня и Латвийским Университетом. Для реализации этой цели в следующем году потребуется примерно три миллиона евро, а общее финансирование на три года составляет 42 млн евро.

В числе приоритетов МВД на следующий год - закупка специальных пожарно-спасательных машин взамен изношенной техники. На эти цели требуется 21,8 млн евро. Еще около 25 млн евро необходимо для продолжения строительства центров управления стихийными бедствиями, чтобы обеспечить размещение нескольких служб и учреждений в одном месте.

Кроме того министр внутренних дел Кристапс Эклонс продолжит продвигать вопрос укрепления в долгосрочной перспективе внешней границы Латвии и Евросоюза, улучшения ее мониторинга и защиты от потоков нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет выделить в бюджете следующего года 2,06 млрд евро на первоочередные меры. А вот на последующие годы министерства предполагают получить из госбюджета более большие суммы: в 2024 году - 2,68 миллиарда евро, в 2025 году — 2,78 миллиарда евро.

На следующий год Минздрав просит выделить из госбюджета-2023 на свои первоочередные нужды 512,568 млн евро, Минэкономики - 355,66 млн евро, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) - 273,904 млн евро, Министерство образования и науки - 241,375 млн евро, Минтранспорта — 189,614 млн евро, Минблаг - 139,946 млн евро, Минкультуры — 91,713 млн евро, МВД — 86,608 млн евро, Минсельхоз — 66,14 млн евро, Минюст - 20,851 млн евро, МИД — 18,646 млн евро, Минфин - 15,592 млн евро. Минобороны не запрашивало средства на первоочередные мероприятия на 2023 год.