Приостановка территориального плана Риги может создать убытки в размере четырех миллионов евро

Общие потенциальные недополученные доходы бюджета Рижского самоуправления из-за приостановки территориального планирования и невыполнения инвестиционных проектов составляют от примерно 240 000 евро до четырех миллионов евро в год, сообщила на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизии представительница Рижской думы Инесе Сирма.

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На заседании было признано, что точные подсчеты того, сколько средств было потеряно из-за остановки планирования, неизвестны, однако негативное влияние ясно видно.

Согласно подсчетам самоуправления, наименьшая сумма — почти четверть миллиона евро — сформировалась бы из оставшихся проектов, где причиной отсрочки можно прямо назвать приостановку территориального планирования Риги. В свою очередь, самую большую сумму убытков — четыре миллиона евро — формируют проекты, которые потенциально могли бы начаты в случае утверждения территориального планирования.

По словам Сирмы, с приостановкой планирования у думы появятся дополнительные административные расходы, которые оцениваются примерно в 120 000 евро.

Согласно аргументации думы, приостановка планирования будет иметь и косвенное влияние. Например, столица потеряет конкурентоспособность в контексте фондов Европейского союза (ЕС). В самоуправлении пояснили, что приостановка планирования ограничивает осуществление частных инвестиций в развитии инфраструктуры, тем самым уменьшая в перспективе объем и освоение финансирования ЕС в муниципалитете.

Также в самоуправлении указали, что разработка планирования с 2012 года составляет в целом около одного миллиона евро. В свою очередь, расходы муниципалитета в связи с обращением в суд могут составить примерно 20 000 евро.

Приостановка территориального планирования в Риге также имеет прямые и косвенные последствия для деятельности самоуправления в отношении различных процессов в сфере инфраструктуры, предпринимательской деятельности, сферах культурной и социальной инфраструктуры, где это влияние на муниципальный бюджет еще точно не определено.

Представительница Латвийского союза самоуправлений Ивита Пейпиня пояснила, что в случае других муниципалитетов неутверждение планирования связано с ограничениями на азартные игры. Таким образом, если предположить, что у самоуправлений все же есть права на введение таких ограничений на своей территории, по мнению Пейпини, желание муниципалитетов обращаться в суд Сатверсме было бы оправданным.

Представитель альянса застройщиков Мартиньш Ванагс отметил, что Рига уже сейчас заметно отстает от Таллина и Вильнюса в строительстве как нового жилья, так и офисных зданий.

Это важно, потому что новое планирование Риги позволило бы более выгодно регулировать строительство жилья. Влияние приостановки планирования, по мнению Ванагса, нужно оценивать и через такую призму.

Парламентский секретарь Министерства охраны среды и регионального развития Гатис Замурс заявил, что убытки учитываются и "не радуют". Также он заявил, что министерство уважает решение думы обратиться в суд Сатверсме. Однако ведомство посоветовало, как двигаться дальше.