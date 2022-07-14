Приостановлено межправительственное сотрудничество Латвии и России в ряде областей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Приостановлено межправительственное сотрудничество между Латвией и Россией в экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.

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В четверг правительство приняло решение о приостановке действия постановления Кабинета министров "О соглашении между правительством Латвийской Республики и правительством Российской Федерации о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества".

Как пояснили в Министерстве иностранных дел (МИД), согласно современному международному праву, любая страна имеет право принимать меры в отношении страны, нарушающей свои обязательства перед международным сообществом в целом.

Таким образом, международное сообщество, включая Латвию, обязано сотрудничать, а также имеет право принимать контрмеры, чтобы мотивировать Россию прекратить нарушения международного права и полностью возместить уже совершенные нарушения.

МИД направит российской стороне уведомление о приостановке соглашения.

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