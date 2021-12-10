Природный газ для латвийцев подорожает в полтора-два раза

Газовая компания Latvijas gāze с 1 января 2022 года повышает тарифы на газ для домохозяйств. В зависимости от размера потребления, газ для клиентов Latvijas gāze газ подорожает на 54,2 - 93%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vēstnesis.

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Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров в год, тариф, включая налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизный налог, повысится на 54,2% - с 0,71472 евро за кубометр до 1,10209 евро за кубометр. Для домохозяйств, потребляющих от 250 до 500 кубометров в год, тариф повысится на 66,9% - с 0,57912 евро до 0,96649 евро за кубометр.

Для домохозяйств, потребляющих от 500 до 25 000 кубометров в года, тариф увеличится на 93% - с 0,41668 евро до 0,80405 евро за кубометр.

Фиксированная часть платежа за услуги газотранспортной сети в первой половине 2022 года не изменится. От 3,27 евро в месяц "за трубу", обеспечивающую доставку до шести кубометров в час, до 32,55 евро в месяц "за трубу", позволяющую потребителю получать 25-40 кубометров в час.

Тариф на газ для домохозяйств складывается из пяти составляющих:

цена природного газа, зависящая от ценовых индексов на газ на биржах Западной Европы, и рассчитываемая компанией Latvijas gāze по методике, утвержденной Комиссией по регулированию общественных услуг (Регулятор)

плата за услуги магистральных газопроводов, которую определяет и утверждает в регуляторе госкомпания Conexus Baltic Grid

тариф оператора газораспределительной сети Gaso, который рассчитывается оператором и утверждается Регулятором

акцизный налог на газ

налог на добавленную стоимость



Тарифы на газ для домохозяйств меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.

В пресс-релизе представители Latvijas gāze поясняют, что повышение тарифов для домохозяйств будет ниже роста рыночных цен на газ. Согласно расчетам компании, для домохозяйства, которое использует природный газ только для газовой плиты и потребляет примерно четыре кубометра в месяц, средний ежемесячный платеж увеличится с 6,12 евро до 7,67 евро.

В Latvijas gāze отмечают, что цены на природный газ в Латвии привязаны к цене газовых фьючерсов на европейских газовых хабах (обычно - Gaspool и TTF). Различные экономические и геополитические события вызвали резкий рост цен на газ мировом рынке. Подорожание наблюдается с апреля 2021 года, цены достигли рекордных исторических значений, и это влияет на цену на газ для латвийских потребителей.

"Холодная зима в первом квартале 2021 года и восстановление экономики после ковид-кризиса вызвали повышение спроса на природный газ не только в Европе, но и во всем мире, а особенно на азиатских рынках. Поэтому цены выросли до рекордных уровней", - поясняют представители газовой компании.

"В 2021 году цены на природный газ выросли многократно по сравнению с 2020 годом, превысив 90 евро за мегаватт-час. Текущие прогнозы свидетельствуют о том, что цена газа в зимние месяцы будет оставаться на этом уровне. Несмотря на это, мы можем обеспечить для домохозяйств цену в 50,63 цента за мегаватт-час, что на 41% меньше ниже биржевой цены. Это возможно благодаря тому, что необходимый для домохозяйств газ был закачан в газохранилище (Инчукалнское подземное хранилище газа) в летние месяцы, когда цены на газ были еще сравнительно низкими. Таким образом, домохозяйства были защищены от сильного роста цен во время отопительного сезона", - подчеркивают представители Latvijas gāze.