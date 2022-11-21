Пришел за хлебом, ушел с полным пакетом. Торговцы рассказали о "трюках" для роста продаж

Вы когда-нибудь задумывались, почему на входе в магазин стоят именно цветы? Почему рядом с мясом как бы невзначай предложены соусы? Почему в магазинах нет окон и часов, продуктовая тележка порой гремит, а ценники на акционные товары — желтого цвета? Торговые сети активно используют психологические "трюки", которые мотивируют покупать больше. В этом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" разбираемся, как устроены магазины и почему мы оставляем там так много денег.
"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.
В этом выпуске "Отчаянного оптимиста" рассказываем и объясняем:
- Почему в Латвии провалились все проекты магазинов-дисканутеров?
- Что выгоднее: товар, выставленный на паллетах или на полках? (спойлер: зависит от сети)
- Какая стратегия верная, чтобы не набрать лишнего: быстренько забежать и купить необходимое или походить подольше, тщательно выбирая товар?
- Зачем в магазинах открывают пекарни? (спойлер: не только для продажи булочек)
- Почему алкогольный отдел обычно в конце магазина?
- Какой продуктовый отдел самый сложный для работников магазина?
- Монеты для продуктовых тележек - зачем они вообще нужны?
- Что такое золотой треугольник и причем тут хлеб?
- Зона у кассы со жвачками и батарейками перестает приносить прибыль. Что не так?
На эти и другие вопросы отвечают директор торговой сети Maxima XX и XXX Людмила Салтук, член правления и директор по развитию торговой сети top! Интс Хаманис и руководитель PR-агентства A.W. Olsen & Partners Ольга Казака.
Тест на внимательность: какого цвета в магазинах Maxima стены?
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