"Пришли на прививку, а вакцинобус уехал". Жители нервничают, Бюро вакцинации обещает новое решение
Foto: NVD

Жители Вецмилгрависа рассказали, что встали в очередь на вакцинацию в специальном автобусе, но привиться не успели - вакциноавтобус уехал. Портал Delfi обратился в отдел проекта вакцинации при Национальной службе здравоохранения (Бюро вакцинации) с просьбой прояснить ситуацию.

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"У нас в районе беда с медицинским обслуживанием в Covid-19, — рассказала Елена. — С начала пандемии не было ни одной лаборатории, где можно сдать тест на ковид. Людям с симптомами надо было ехать на общественном транспорте в центр. Затем принимали только "не больных", например, чтобы сделать анализ для операции. Только сейчас поставили вагончик — спасибо.

История повторилась с прививками — укол можно сделать только в практиках семейных врачей, но там огромная очередь. У меня машины нет, а мама практически не ходит — в центр на автобусе везти ее побоялась. Когда объявили приезд вакцинобуса, обрадовались. Но своей очереди мама не дождалась — мы подошли почти к концу приема, он уехал. Еще нам сказали, что бланки кончились. А потом говорят, что у нас отсталый район!"

На вопрос Delfi консультант по вопросам коммуникации отдела проекта вакцинации при Национальной службе здравоохранения (Бюро вакцинации) Инга Васильева сообщила, что, по ее сведениям, в упомянутый день вакцинационный автобус прибыл в Вецмилгравис в назначенное время и начал процесс.

"Пришли на прививку, а вакцинобус уехал". Жители нервничают, Бюро вакцинации обещает новое решение
Foto: Aculiecinieka foto

"У автобуса есть строгий график, чтобы в каждый новый пункт приезжать в определенное время, — пояснила представитель Бюро. — Инструкция для шофера предусматривает, чтобы он приглашал на прививку сениоров без очереди и следил за числом людей, имея ввиду ограниченное время каждой "остановки" автобуса. Но волноваться не стоит, в каждое место вакцинабус будет приезжать в один и тот же день недели в определенное время. А в местах, где прививки особенно востребованы, установим специальные вакцинационные вагончики — подобные тем, что сейчас есть у некоторых торговых центров. Уже на этой неделе такие пункты появятся во многих рижских многоэтажных микрорайонах".

Delfi получил отзывы о выездной вакцинации у жителей других районов. Они очень разные. Очевидно, что новое решение в некоторых местах будет очень ко времени.

"Я делала вакцину в Мангальсале. Очередь была очень большая, она просто не заканчивалась! - говорит Оксана. - Вакцинация началась в 16 часов, я пришла в 16.20 и была уже 40-я. Когда уходила, еще полтора часа до отъезда автобуса оставалось и... 30 человек точно стояли. Ощущение, что выделенные четыре часа рассчитаны максимально на 100 человек, потому что я в очереди отстояла два часа. Но персонал — очень хороший, давно не встречала таких доброжелательных людей. Я считаю такие автобусы нужны, это удобно, особенно людям, живущим в таких отдаленных районах. Не понимаю, почему эту идею не реализовали раньше".

Жительница Болдераи Аделина рассказала, что ее муж также выстоял в очереди за своей прививкой. "Пришел в семь утра, а там уже очередь в 20 человек. Но первую свою прививку получил", — рассказывает она.

"Вчера были утром на станции Засулаукс, — рассказывает Игорь. — Все хорошо (если так можно оценивать нынешнюю ситуацию): персонал отзывчивый, хоть и замученный. Мы приехали в 6.50, вакцинация начиналась с семи утра — мы были шестыми-седьмыми. После нас тоже собралась небольшая очередь. Пока сидели после вакцинации, нам объяснили, что народа больше в более крупных районах".

"Я привился возле "Озолса" (бывший торговый центр "Азур" на ул. Лубанас), — говорит Александр. — Дело было днем. Желающих — всего двое оказалось. Отношение медиков — очень позитивное: все рассказали, показали".

"Мы будем делать все возможное, чтобы процесс вакцинации стал максимально комфортным для всех жителей, которые по каким-то причинам не смогли привиться летом, — выразила надежду Инга Васильева. — Вся страна заинтересована, чтобы мы могли как можно быстрей вернуться к привычной жизни".

С 18 до 24 октября в мирорайоны Риги отправится специально оборудованный вакцинационный автобус, который сделает прививки от Covid-19 еще доступнее для тех, у кого есть трудности с передвижением. Выездная вакцинация организуется по принципу "живой очереди", без предварительной записи, с собой необходимо иметь паспорт или ID-карту. Предлагаемые препараты — Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Janssen (Johnsons&Johnsons).

Мощность каждого выезда вакцинационного пункта — 75-100 прививок - рассчитана так, чтобы каждый человек мог провести в помещении 15 минут. Медики должны понаблюдать за его реакцией на вакцины. Сениоры могут привиться вне очереди.

С расписанием вакцинобуса можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

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пандемия Covid-19 Вакцинация
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