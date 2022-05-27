"Пришло время действовать". Борданс призывает министра внутренних дел лишить Петра Авена гражданства

В четверг, 26 мая, министр юстиции Янис Борданс направил письмо новому министру внутренних дел Кристапсу Эклонсу с призывом не затягивать с лишением гражданства подсанкционного российского олигарха Петра Авена.

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Министр юстиции написал в социальной сети Twitter, что отправил Эклонсу письмо с призывом не медлить с лишением Авена гражданства Латвии.

Борданс напомнил, что разработкой поправок к Закону о гражданстве занималось именно Министерство юстиции по приглашению тогдашнего министра внутренних дел Марии Голубевой. "Уже прошел месяц. Пришло время действовать", — указал политик.

В опубликованном Бордансом письме говорится, что с момента принятия закона прошло больше месяца и министр "констатировал, что никаких дальнейших действий в отношении этих частных лиц не было предпринято".

По словам министра, он "не сомневается в том, что Петр Авен своими действиями оказывал, в том числе пропагандистскую поддержку стране-агрессору — России".

Борданс просит Эклонса высказать свое мнение по этому вопросу, а также предоставить информацию о том, как, по мнению нового главы МВД, должно быть обеспечено практическое выполнение закона.

Šodien nosūtīju jaunajam @IeM_gov_lv ministram K.Eklonam vēstuli ar aicinājumu nekavēties ar pilsonības atņemšanu P.Avenam. Pilsonības likuma grozījumu izstrādi veica @Tieslietas pēc toreizējās iekšlietu ministres M.Golubevas aicinājuma.

Jau pagājis mēnesis. Laiks rīcībai. pic.twitter.com/0kaYP8bLwl — Jānis Bordāns (@Bordans) May 26, 2022

С начала вторжения России в Украину Авен неоднократно попадал в поле зрения Латвийских СМИ. "Альфа-Банк" попал в санкционный список, опубликованный президентом США Джо Байденом. Совладельцем банка был Петр Авен. Однако после олигарх покинул эту должность.

Миллиардер Авен является гражданином Латвии с 2016 года. Его уже лишили высшей государственной награды, Ордена Трех Звезд. Также Сенат Латвийского университета отозвал присвоенную Авену почетную докторскую степень.