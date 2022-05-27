"Пришло время действовать". Борданс призывает министра внутренних дел лишить Петра Авена гражданства
Foto: LETA

В четверг, 26 мая, министр юстиции Янис Борданс направил письмо новому министру внутренних дел Кристапсу Эклонсу с призывом не затягивать с лишением гражданства подсанкционного российского олигарха Петра Авена.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр юстиции написал в социальной сети Twitter, что отправил Эклонсу письмо с призывом не медлить с лишением Авена гражданства Латвии.

Борданс напомнил, что разработкой поправок к Закону о гражданстве занималось именно Министерство юстиции по приглашению тогдашнего министра внутренних дел Марии Голубевой. "Уже прошел месяц. Пришло время действовать", — указал политик.

В опубликованном Бордансом письме говорится, что с момента принятия закона прошло больше месяца и министр "констатировал, что никаких дальнейших действий в отношении этих частных лиц не было предпринято".

По словам министра, он "не сомневается в том, что Петр Авен своими действиями оказывал, в том числе пропагандистскую поддержку стране-агрессору — России".

Борданс просит Эклонса высказать свое мнение по этому вопросу, а также предоставить информацию о том, как, по мнению нового главы МВД, должно быть обеспечено практическое выполнение закона.

С начала вторжения России в Украину Авен неоднократно попадал в поле зрения Латвийских СМИ. "Альфа-Банк" попал в санкционный список, опубликованный президентом США Джо Байденом. Совладельцем банка был Петр Авен. Однако после олигарх покинул эту должность.

Миллиардер Авен является гражданином Латвии с 2016 года. Его уже лишили высшей государственной награды, Ордена Трех Звезд. Также Сенат Латвийского университета отозвал присвоенную Авену почетную докторскую степень.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Обзор самых сладких мест Лиепаи