"Пришло время спасать независимую журналистику". Мелбарде предложила создать европейский фонд поддержки СМИ

В Европе возникают так называемые новостные пустыни - регионы, в которых больше нет местных СМИ. Такой вывод был сделан в одобренном Европейским парламентом (ЕП) докладе о ситуации с масс-медиа в странах блока. Автором документа является евродепутат от Латвии Даце Мелбарде (Национальное объединение), сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Мелбарде считает, что пришло время делать больше для спасения независимой журналистики.

Во время пандемии коронавируса более значимую роль на рынке СМИ и рекламы заняли такие интернет-гиганты как Google, Facebook и Twitter. По этой причине евродепутат от Латвии призывает изменить налоговую политику, чтобы упомянутые платформы платили налоги в той отрасли, в которой работают.

"Мы выступаем за создание равных правил игры для СМИ и больших платформ, поскольку именно последние повлияли на реструктуризацию рынка масс-медиа и рекламы. Мы хорошо знаем, что реклама является главным источником дохода для СМИ. На данный момент мы видим, что рынок рекламы переместился на большие платформы. В свою очередь, соцсети не несут никакой ответственности и не пытаются поддерживать медиа-сектор", — заявила Мелбарде.

Отдельные европейские страны уже пытались ввести так называемые цифровые налоги, которые взимались бы с больших онлайн-платформ. Однако такое предложение вызвало споры с США, в результате чего Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) недавно согласовала минимальную налоговую ставку для предприятий и новое разделение оплаты налогов. Хотя по-прежнему неясно, будет ли Конгресс США готов превратить соглашение в закон.

Также большой проблемой является снижение разнообразия СМИ в Европе: многие средства массовой информации покупают крупные владельцы, а иногда правительство пытается заставить некоторые издания замолчать, чтобы не слышать критики в свой адрес.

По словам Мелбарде, для решения этой проблемы необходимо создать фонд СМИ.

"Есть крупные и малые медиарынки. Малые медиарынки связаны с маленькими странами или региональным уровнем, или нишевыми средствами массовой информации, например, со СМИ культуры. Они не могут работать по простым принципам рынка. Мы не можем говорить о долгосрочном бизнесе. Поэтому необходима целенаправленная поддержка именно таким СМИ", — подчеркнула евродепутат.

Планируется, что фонд поддержки независимых масс-медиа в Европейском союзе мог бы появится не ранее, чем через пять лет.