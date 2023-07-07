Присяга, возложение цветов, ключи от Рижского замка и прием на 1400 гостей. Как пройдет инаугурация президента Ринкевича?

В субботу, 8 июля в 9.00, Сейм соберется на торжественное заседание, чтобы принять присягу новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича. Вступившему в должность президенту вручат государственные награды, затем он возложит цветы к памятнику Свободы и получит из рук уже экс-главы государства Эгила Левитса ключи от Рижского замка. Далее — торжественный прием в Рижском замке: приглашены 1400 гостей. Однако для народа апофеозом инаугурации должна стать речь нового президента Латвии на заключительном концерте юбилейного Праздника песни уже вечером воскресенья, 9 июля.

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Присяга и первая речь



"Я (имя, фамилия новоизбранного президента) клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести", — таков текст торжественного обещания новоизбранного президента Латвии согласно 40-й статье Сатверсме.

Присягу президент дает с трибуны Сейма. Затем заверяет документ с текстом торжественного обещания своей подписью, и эта бумага уходит в архив. С этого момента избранный президент вступает в полномочия.

Присутствовать на торжественном заседания Сейма будут все депутаты, приглашены все бывшие президенты страны, премьер-министр, а также представители дипломатического корпуса. Обязательно соблюдение дресс-кода: даже журналистов настоятельно попросили следовать этикету: мужчины должны быть в пиджаках, женщины — в деловых костюмах.

После официального вступления в должность президент произнесет первую речь в новом статусе.

В режиме онлайн следить за ходом торжественного заседания можно на домашней странице Сейма в интернете, а также на парламентском аккаунте в сети Facebook.

Награды, возложение цветов и передача ключей от Рижского замка



В 9.45 утра начнется торжественная церемония вручения уже президенту Ринкевичу высших государственных наград, который он получит согласно Закону "О государственных наградов. Закон устанавливает, что президент, вступая в должность, обретает право на высшую степень каждого ордена — ордена Трех звезд, ордена Виестурса и Креста за заслуги, а также цепь ордена Трех звезд.

Эдгар Ринкевич уже является кавалером ордена Виестурса — это награда вручена ему еще в 2004 году. Отметим, что это был год официального вступления Латвии в НАТО и ЕС — будущий президент тогда занимал пост госсекретаря Минобороны. В 2002-2003 годах был замом главы делегации Латвии на переговорах по вступлению в НАТО

Вручать Ринкевичу те награды, которых у него нет, согласно протоколу будет председатель Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список").

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В 10.30 президент возложит цветы к памятнику Свободы, в 11.00 — к могилам первого президента Латвии Яниса Чаксте и первого министра иностранных дел страны Зигфрида Анны Мейеровица на Лесном кладбище.

В 12.00 состоится торжественная передача на тот момент уже экс-президентом Эгилом Левитсом и его супругой Андрой Левитой ключей от Рижского замка. В 12.10 новый хозяин Рижского замка получит из рук Эгила Левитса президентский штандарт.

Торжественный прием: 1400 гостей и дресс-код



С 16.00 до 21.00 в Рижском замке будет проходить инаугурационный прием президента Эдгара Ринкевича. На прием джентльменам следует прибыть в смокингах или в крайнем случае костюмах темного цвета, дамам — в длинных вечерних платьях или хотя бы в платьях длиной не выше колена.

Еще перед торжественной церемонией Президентская анцелярия президента объявила о закупке услуг общественного питания на сумму около 50 тысяч евро и примерно 1400 гостей. У Эгила Левитса гостей было меньше — 800, а закупка услуг питания обошлась госбюджету в 26 тыс. евро. Левитс проводил прием в здании Латвийской Национальной библиотеки, Ринкевич — "на дому", в самом замке.

На инаугурационном приеме планируют подавать три вида напитков — красное вино, белое вино и сок в подходящих для них бокалах. Также предусмотрены сервированные соленые закуски и десерты.

Согласно закупке, у гостей Ринкевича будет следующий выбор: два вида вегетарианских закусок, три вида рыбных закусок, три вида мясных закусок удобного размера или размером примерно три на четыре сантиметра. На десерт — либо мини-кекс, либо мини-"корзинка".

Особые требования предусматривают, что подаваемые закуски не должны быть рассыпчатыми, иметь очень резкий аромат и специфический вкус.

Примечательно, что рекомендуют использовать только продукты, выращенные и произведенные в Латвии. Не менее 20% продуктов также должны соответствовать требованиям национального стандарта качества пищевых продуктов.

Победителю закупки также запрещено использовать генетически модифицированные продукты.

Также ожидается, что закуски будут подавать на фарфоровой или стеклянной посуде.

Праздник Песни: речь к народу



В субботу после приема президент Латвии отправится на стадион "Даугава" — на большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs юбилейного Праздника песни и танца.

В 12.00 воскресенья, 9 июля, Ринкевич встретится в Рижском замке со старшими дирижерами и руководителями Праздника песни и танца, а также главами коллективов.

А в 19.30 глава государства обратится с речью к собравшимся на заключительном концерте Kopā Augšup Праздника песни, который будет проходить в Межапарке. По латвийской традиции речь президента на Празднике песни является своего рода обращением к народу. В этот раз совпало все: и праздник — юбилейный, и речь — на следующий день после инаугурации.

Эталонной президентской речью до сих пор считается выступление Вайры Вике-Фрейберги. Еще до избрания президентом Ринкевичу задавали вопрос, готов ли он выступать на столь большую аудиторию. Тогда еще кандидат в президенты сначала пошутил, что, конечно, не рискнет спеть соло, но опыт публичных выступлений в разговорном жанре у него все же солидный.