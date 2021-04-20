Привилегии для вакцинированных и мораторий на смягчение ограничений. Главное о Covid-19 на 20 апреля

Глава Минздрава потребовал от правительства ввести мораторий на дальнейшее смягчение ограничений. Обладателям "зеленого сертификата" могут предоставить более широкий спектр услуг и возможность собираться в большем количестве. Информирование русскоязычных жителей Латвии о вакцинации вызывает вопросы. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 20 апреля.

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Цифры. За минувшие сутки было проведено 18 656 тестов на коронавирус, результаты 688 оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Получена информация о 15 умерших. Один из них принадлежал к возрастной группе 30-39 лет, двое — 50-59 лет, еще двое — 60-69 лет, четверо — 70-79 лет и шестеро — 80-89 лет. Процент положительных результатов анализа составляет 3,7%.

В понедельник от Covid-19 привиты 3149 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Первую прививку вчера получили 2643 человека, вторую — 506 человек.

После введения "зеленого сертификата" вакцинированным может быть доступен более широкий спектр услуг и возможность собираться в большем количестве. Такое предложение содержалось в презентации, представленной Минздравом на заседании правительства. Вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы прививки (если она состоит из двух доз) либо, если он вакцинировался AstraZeneca — таже с 21 по 90 день после получения первой дозы.

Главный эпидемиолог Минздрава Уга Думпис сообщил, что переболевшие и вакцинированные составляют менее 25% населения Латвии. По его словам, в других странах ЕС, даже в Литве и Эстонии, этот показатель гораздо выше. В темпах вакцинации мы отстаем примерно на месяц. Поэтому отмену ограничений Латвия должна планировать позже остальных.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает принцип живой очереди на вакцинацию от Covid-19 и призывает не создавать запасы вакцин. В настоящее время система вакцинации в Латвии стабилизирована, поступают новые поставки вакцин, запущена новая ИТ-система записи на прививки.

По мнению Кариньша, правительству пора начать думать о прекращении поддержки пострадавшим от кризиса Covid-19. Он уточнил, что это финансирование — "одолженные деньги", а министр финансов Янис Рейрс добавил, что Латвия гигантскими шагами движется к той границе, когда сумма госдолга составляет более 50% ВВП.

Глава Минздрава Даниэль Павлютс считает, что с учетом текущих показателей заболеваемости Covid-19 необходимо установить мораторий на дальнейшее ослабление мер безопасности и ограничений. Напомним, что уже более недели в Латвии растет двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 человек.

На этой неделе Юрмальская и Айзкраукльская больницы перепрофилируют места для больных Covid-19 и больше не будут принимать их на лечение, так как увеличилось количество других пациентов. Ранее лечение пациентов с Covd-19 в Латвии обеспечивали 18 больниц.

На прошлой неделе в Латвии пять случаев заражения коронавирусом были вызваны южноафриканским штаммом SARS-CoV-2 с мутацией E484K, против которой существующие вакцины недостаточно эффективны. Мутация E484K также была обнаружена в других штаммах, например, бразильском и британском. Количество таких случаев увеличивается.

Начинается плановая выездная вакцинация на дому, для тех, кто подал соответствующую заявку. Жителям, которые не могут попасть в медицинское учреждение из-за двигательных нарушений, в марте предложили обратиться к семейным врачам или по телефону 8989, чтобы зарегистрировать необходимость вакцинации в домашних условиях. Всего на домашнюю вакцинацию по телефону 8989 обратилось около 700 человек, к семейным врачам — около 900 жителей.

Министерство культуры Латвии планирует разработать пилотный проект, в рамках которого посетителей начнут пускать в Национальный художественный музей (LNMM) c соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Если результаты пилотного проекта продемонстрируют, что проведение культурных мероприятий во время пандемии Covid-19 возможно, то по принципам, опробованным в LNMM, Латвия может разрешить открытие и других музеев.

В свою очередь правительство Эстонии решило в два этапа смягчить ограничения на занятий спортом, а с 3 мая разрешено открыть музеи и выставки. С 26 апреля можно будет заниматься на улице спортом и занятиями по интересам в группах до 10 человек. В помещениях тренировки смогут возобновиться 3 мая с соблюдением правила 2+2. Тренировки в группах не разрешены.

Тьерри Бретон, ранее заявлявший, что ЕС не нуждается в поставках российской вакцины, теперь сообщил, что партии "Спутника V", если он будет одобрен регулятором, не появятся в Евросоюзе до конца текущего года. По его словам, в российском досье до сих пор не хватает данных, поэтому процесс его оценки может занять больше времени.

История дня. Борьба за сохранение роли латышского языка и необходимость предоставить русскоязычным жителям информацию, связанную с общественным здоровьем и безопасностью — конфликт интересов, который остро обозначился в связи с кампанией по вакцинации от Covid-19. Чтобы добиться роста темпов вакцинации, говорить о прививках с жителями нужно на их родном языке, в том числе — и на русском, утверждают специалисты по коммуникации. Однако правовые нормы, защищающие использование государственного языка, не допускают этого.