Привит от Covid-19, но переболел. Каковы сроки годности сертификатов вакцинации таких жителей?

Те жители, которые были привиты двумя дозами вакцины от Covid-19, но после этого перенесли заболевание, что подтверждено лабораторно, могут не беспокоиться за срок действия своих сертификатов. К сертификатам таких людей не применяются требования к сроку годности, сообщила ведущий эксперт Национальной службы здоровья Лига Гайгала.

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Напомним, что для получения услуг в Латвии с 15 февраля установлены два срока действия сертификатов, предусматривающие, что они будут составлять пять месяцев (150 дней) для тех, кто привит Johnson&Johnson, и девять месяцев (270 дней) — для привитых остальными вакцинами. Но это для тех, кто не болел Covid-19.

Для тех жителей, которые переболели Covid-19, а до этого успели получить только одну из двух доз вакцин Pfizer, Moderna un AstraZeneca, установлен срок действия сертификата в 270 дней (девять месяцев). Сертификат будет годен девять месяцев и в том случае, если у человека был лабораторно подтвержден Covid-19, а после перенесенной болезни он привился одной дозой Johnson&Johnson. Одновременно, если житель получил одну вакцину Johnson&Johnson и заболел после прививки, то сертификат будет годен шесть месяцев или 180 дней.

В то же время, если житель получил две дозы вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca или две разные вакцины, а затем заболел Covid-19, то срок действия сертификата ограничен не будет. Такой же порядок будет действовать в случае, если аналогичная ситуация возникнет в будущем: человек привился двумя дозами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или смешал вакцины, но все равно заболел.