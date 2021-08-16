Привитая от Covid-19 Петравича вышла на митинг против "обязательной вакцинации"
Foto: LETA/ Privātais arhīvs

На этих выходных в Салдусе прошел митинг противников вакцинации, в котором приняла участие бывший министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича (ЗЧЛ). В разговоре с Delfi политик указала, что хоть и привита от Covid-19, она на протесте защищала людей, "решивших иначе".

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Об участии Петравичи в акции протеста противников вакцинации стало известно из ее профиля в Facebook, где она выложила снимки себя на акции. Она стоит в группе людей, держащих плакаты "Против деления народа", "Стоп! Оставьте мое решение в моих руках!", а также "Не променяю здоровье, свободу на непроверенную вакцину". Бывший министр написала, что "наш народ настолько силен, насколько сильна его воля и убеждения".

Delfi отмечают, что в феврале Петравича вместе с остальными министрами привилась от Covid-19. После прививки она заявила, что доверяет вакцине и хочет стать примером для тех, кто сомневается. Поэтому участие Петравичи в акции протеста вызвало недоумение у пользователей социальных сетей.

Привитая от Covid-19 Петравича вышла на митинг против "обязательной вакцинации"
Foto: LETA

Политик сообщила, что весной привилась, так как ей было необходимо посещать центры социального ухода, куда не пускают без прививок. Свое участие в акции протеста она объяснила тем, что она не против вакцинации, но "в тот момент, когда мы сами прививались, подчеркивалось, что вакцинация добровольна". Поэтому она считает, что имеет право защищать интересы людей, которые решили поступить иначе. Петравича собирается голосовать против законопроекта, позволяющего работодателям увольнять людей без сертификата Covid-19. Она считает, что объяснительную работу альтернативой этому законопроекту.

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Source

www.DELFI.lv

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www.DELFI.lv

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