Привиться будут обязаны все работники публичного сектора
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19, заявил после заседания совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора — и государственного, и муниципального.

Также будут расширены требования вакцинации в частном секторе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что частным работодателям решением Кабинета министров будет поручено оценить необходимость обязательной вакцинации определенных работников, особенно тех, работа которых критически важна для продолжения деятельности предприятия или чьи должностные обязанности подразумевает прямые контакты с клиентами.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

17

Source

LETA

Tags

Коронавирус пандемия Covid-19 Вакцинация Даниэл Павлютс Кабинет министров Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе