"Привиты даже 68% лиц без определенного места жительства…" Что с вакцинацией в социальной сфере?

На минувшей неделе в муниципальных центрах социального ухода Риги был только один зарегистрированный больной Covid-19. Если прошлые волны Covid-19 сопровождались высокой заболеваемости и смертностью именно в пансионатах, то в этот раз — как минимум в столице — ситуация совсем иная, что, по мнению директора Департамента благосостояния Рижской думы Ирены Кондрате доказывает положительный эффект вакцинации.

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В социальной сфере в столицы — один из самых высоких уровней вакцинации: как правило, он значительно превышает 90%, говорит директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате. В муниципальных медучереждениях — 1-й и 2-й больницах — приближается к 100%. В центрах социального ухода превышает как минимум 90%, местами приближаясь к 95-97%: не привит в основном обслуживающий технический персонал. После 15 ноября невакцинированные сотрудники отстранены от исполнения обязанностей, кто-то в отпусках или на больничном. Но в целом Ирена Кондрате говорит, что ситуация стабильная, и "социальная сфера в Риге среди пионеров по вакцинации".

"Регулярно проводим и рутинное тестирование. Многие социальные работники трудятся в нескольких местах, в том числе, в медучреждениях — зарплаты невысоки. Поэтому нельзя допускать ситуации, если из одного такого заведения работник принес вирус в другое. Пока, тьфу-тьфу, удается избежать вспышек заболевания — в центрах социального ухода на неделе зафиксирован только один случай инфицирования", — говорит Кондрате.

Во всех центрах соцухода уже активно идет ревакцинация: как правило, клиенты таких пансионатов в возрасте, с хроническими заболеваниями — всем им уже рекомендована третья бустерная доза.

В учреждениях Детско-юношеского центра Рижского самоуправления — вариации современных детдомов, где в условиях близких к домашних под присмотром социальных работников проживают несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей — очень активно, по словам Кондрате, откликаются на призыв привиться подростки.

"А еще в нашем поле зрения есть так называемые постоянные клиенты без определенного места жительства, которые периодически пользуются услугами приютов. Таких примерно около шести сотен. Когда они в очередной раз попадают к нашим сотрудникам — уговариваем вакцинироваться. По нашим подсчетам, где-то около 68% таких клиентов уже привиты", — сообщила директор Департамента благосостояния Рижской думы.

Реальная картина с тем, сколько работников в социальной сфере столицы отказались вакцинироваться и как это скажется на количестве вакансий, будет окончательна ясно после 15 декабря, говорит Кондрате. Но и как в случае с образованием, социальная сфера и без требования обязательной вакцинации испытывает дефицит кадров.

"В Социальной службе у нас порядка 30 вакансий постоянно. Мы справляемся — работники берут на себя дополнительные обязанности. Но это, конечно, ведет к выгоранию. А очередь из потенциальных сотрудников, как вы понимаете, к нам не выстраивается. Зарплаты — низкие. Да и не все люди способны работать в такой сфере — к этому нужно иметь склонность", — признает глава Департамента благосостояния Рижской думы.

В Рижском муниципальном Центре социального ухода "Межциемс" еще перед 15 ноября всем непривитым сотрудникам (12 из 125, в основном работники ухода и дежурные) получили письма, что на работу они могут вернуться только с сертификатом Covid-19. Еще до требования обязательной вакцинации — до 15 ноября — на месте работы непривитых сотрудников не было, подчеркивает руководитель "Межциемса" Солвита Рудовича. По ее словам, есть несколько постоятельцев, опасающихся делать прививки, но с ними продолжают разговаривать, сохраняется надежда, что они согласятся.

"У нас хорошее сотрудничество с семейным врачом — она обеспечила вакцинацию для всех на месте, а кто-то сам все сделал. Пять сотрудников и 55 клиентов уже получили "бустер". Процесс продолжается", — говорит Рудовича.

"Главное, чтобы никакие вспышки (увы, с прививками тоже заболевают) не лишили нас тех, кто остался. Больше не можем себе позволить ни одной потери", — признает директор "Межциемса": "У нас и так на данный момент почти 20 рабочих вакансий, большая часть из которых — сотрудники по уходу. И они практически не пополняются. В прошлом году к Рождеству ситуация сложилась так критично, что пришлось обратиться за помощью к штабу Национальных вооруженных сил — к нам пришли на замену военные медсестры. Мы им очень благодарны, но очень надеюсь, что такой ситуации не повторится"

В частном секторе сферы социального ухода поначалу приходилось уговаривать делать прививки от Covid-19.

"У нас 30 клиентов и 17 сотрудников. На сегодня привились все. Но уговоры отняли много сил и времени. Вакцинировались постепенно: первая Astra Zeneca была в феврале, вторая — в апреле. Мы обязательно созванивались с родственниками, потому что много клиентов с деменцией. Не все родственники сразу соглашались, приходилось подолгу разговаривать — некоторые отказывались, советовались с кем-то, соглашались. Но большинство сразу были за. Некоторые родственники наших клиентов сделали прививки лишь для того, чтобы иметь возможность навещать своих. Некоторые так и не сделали. Надо признать, что летом вакцинаторы не особо спешили к нам ехать из-за одного-двух новых непривитых клиентов с тестами", — рассказывает руководитель частного пансионата семейного типа Gobas Apartamenti Наталья Михайлова.

"С персоналом было сложнее, ведь никаких ограничений на профессию не было. Часть сразу согласилась, — вспоминает она. — Несколько человек под разными предлогами тянули время: я болел, посоветуюсь с семейным, у меня диабет, давление… Чувствовалось, что боятся. Я говорила: так ты в группе риска, а ковид опаснее прививки. Появился Janssen, которому многие обрадовались — Astra Zeneca они не доверяли. Ну и когда стало ясно, что запрет на профессию будет, привились самые боязливые".

Сейчас в Gobas Apartamenti бустерную дозу Moderna получили уже половина клиентов и три сотрудника.