Привитые и переболевшие на работе смогут не носить маски

Лица, вакцинированные от "Covid-19" или переболевшие им, могут не носить маски в контролируемых группах, даже если в помещении есть люди, не соответствующие этим условиям, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.

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Как пояснили в Минздраве, требование может быть отменено, поскольку доказано, что риск распространения инфекции среди этих лиц невелик.

Люди с ковид-сертификатом могут не носить маски на рабочих местах, в любительских коллективах, учебных заведениях и других подобных местах, где можно контролировать наличие сертификатов о вакцинации или факте перенесенной болезни.

В то же время маски и при наличии сертификатов нужно будет носить в социально "неконтролируемой" среде, такой как общественный транспорт, магазины.

До сих пор вакцинированные и переболевшие могли не носить маски в контролируемых группах только в том случае, если все люди в помещении соответствовали вышеуказанным условиям.