Привитые Johnson&Johnson могут записываться на вторую прививку
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С сегодняшнего дня привитые вакциной Johnson&Johnson могут записываться на вторую прививку для укрепления иммунитета, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Как заявил Государственный совет по иммунизации (ГСИ), вторая вакцина после вакцинации Johnson&Johnson рекомендуется через 8-12 недель после первой дозы или позже, и это должна быть вакцина Pfizer или Moderna, но и вакцина Johnson&Johnson также допустима в качестве альтернативы. Тем, кто заразился Covid-19 до или после прививки Johnson&Johnson, не требуется вторая доза вакцины.

С сегодняшнего дня люди могут записаться на повторную вакцинацию у семейного врача, в медицинском учреждении, в пунктах или центрах вакцинации. На следующей неделе записаться можно будет и на сайте manavakcina.lv.

Как сообщалось, поддерживающая доза вакцины в настоящее время рекомендуется для пожилых людей старше 65 лет, потому что эффективность прививки по отношению к средне-тяжелому или тяжелому заболеванию Covid-19 снижается.

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LETA

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