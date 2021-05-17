Привитым от Covid-19 могут разрешить более свободно собираться вместе и пользоваться другими преимуществами

Министерство здравоохранения, проанализировав риски распространения Covid-19, предлагает ввести ряд преимуществ для привитых или переболевших инфекцией, в том числе больше возможностей собираться вместе, посещать мероприятия, заниматься спортом и получать услуги, сообщила советник министра здравоохранения Ласма Биндере.

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Планируется, что привитые и переболевшие Covid-19 уже с этой недели смогут более свободно собираться в закрытой и контролируемой среде, например, трудовые коллективы в рабочих помещениях и на собраниях, любительские коллективы и спортивные команды.

Не используя маски для лица и не соблюдая требования дистанцирования, на рабочем месте или в одном помещении смогут находиться не более 20 человек, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией. Это будет распространяться только на постоянные коллективы, члены которых могут предъявить подтверждения вакцинации или перенесенного заболевания. В помещениях общего пользования и в дальнейшем нужно будет использовать маски и соблюдать дистанцию.

С 1 июня при условии увеличения охвата вакцинацией будет больше свободы в оказании индивидуальных услуг, например, смогут возобновить работу привитые или переболевшие Covid-19 косметологи и массажисты.

С 15 июня при условии, что будет привито 50% населения и улучшится эпидемиологическая ситуация, планируется еще больше льгот в доступности культурных, развлекательных, спортивных мероприятий, конференций и обучения, общепита в помещениях, фитнеса и др. Также привитые смогут посещать учреждения социального ухода, места лишения свободы и лечебные учреждения.

Советник министра сообщила, что параллельно ведется работа по введению удобных для людей удостоверений вакцинации для пользования и внутри страны, и на европейском уровне. С 1 июня такие подтверждения привитые и переболевшие смогут получить в электронном виде, а с 15 июня эти подтверждения станут частью цифрового зеленого сертификата ЕС.

Требование использовать маски, дистанцироваться и соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности будут сохранены в местах, где одновременно находятся привитые или переболевшие люди и непривитые, а также в местах, где сложно убедиться в статусе человека, например, в магазинах, общественном транспорте и других общественных местах.

Также Минздрав предлагает обсудить различные меры, которые могли бы побудить людей прививаться, в том числе организацию лотереи Latvijas loto для привитых с призовым фондом 1 млн евро.

Если после вакцинации наблюдаются побочные эффекты, в результате чего возникает временная нетрудоспособность, Минздрав предлагает выдавать больничные листы "В". Кроме того, планируется обсудить такую форму поощрения, как призыв к предприятиям выплачивать привившимся работникам денежные вознаграждения, которые не будут облагаться налогами. Также планируется рассмотреть такие преимущества, как возможность посещать бесплатно или по сниженной цене музеи и культурные мероприятия, в сотрудничестве с торговыми предприятиями выдавать купоны привитым, частично покрывая их стоимость, например, в размере налога на добавленную стоимость. Предприятия и учреждения смогут и сами вводить преимущества для привитых сотрудников и клиентов — оплачиваемые отпуска, скидки, особое обслуживание.

Как сообщалось, уже в настоящее время вакцинированные от Covid-19 могут не соблюдать домашний карантин и самоизоляцию, а также не проходить рутинные тесты на рабочих местах. Также через 15 дней после полного завершения курса вакцинации можно не соблюдать самоизоляцию, прибывая в Латвию из стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.