Привитым жителям при заражении Covid-19 больничный будут оплачивать уже с первого дня

С 25 октября до 31 декабря, людям, которые имеют действующий ковид-сертификат, а также имеющим медицинское заключение отложить вакцинацию от Covid-19 жителям, будут оплачивать больничный с первого дня в случае заболевания коронавирусом, договорилось правительство.

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Как агентству LETA сообщили в Министерстве благосостояния, поправки предусматривают, если вакцинированный, переболевший или по медицинским причинам непривитый житель открыл больничный лист в связи с инфекцией верхних дыхательных путей, с первого нетрудоспособного дня по третий ему будет выдан больничный лист типа B и за этот период будет выплачено пособие по болезни.

Если заболевший получил положительный результат анализа на наличие Covid-19, ему будет выплачиваться пособие по болезни с первого дня нетрудоспособности и до того момента, пока инфицированный не вернется на работу. Если же анализы покажут отрицательный результат, выданный больничный лист B будет закрыт на третий день нетрудоспособности и будет открыт больничный лист A. В этом случае пособие по болезни будет выплачиваться в общем порядке.

Если врач при оценке состояния здоровья пациента будет считать, что больному не надо делать анализ на наличие Covid-19, но его нетрудоспособность продолжается, после третьего дня будет открыт больничный лист A.

Сотрудникам с действующим ковид-сертификатом или медицинским заключением о необходимости отложить вакцинацию, которым выдан больничный лист A и права на получение пособия по болезни до 24 октября 2021 года, а нетрудоспособность продолжается после 25 октября, работодатель будет выплачивать пособие по болезни до 10-го дня нетрудоспособности.

Период, за который выплачивается пособие по болезни, не включает дни, на которые было выдано свидетельство о нетрудоспособности в связи с заболеванием Covid-19.

В свою очередь непривитым жителям без медицинского заключения в случае заболевания коронавирусом будет выдан больничный лист А. Начиная с 11-го дня нетрудоспособности будет выплачиваться пособие по болезни.