Прививка для 16-17 лет. Профессор Завадска: сильнее ли "побочка" и может ли "сбиться" гормональный фон?

С понедельника в Латвии стартовала вакцинация подростков 16-17 лет. Пока им можно привиться только вакциной Pfizer. В соцсетях тут же начали распространяться сообщения, что у подростков чаще встречаются побочные явления, а также, что вакцина может привести к гормональному дисбалансу. Портал Delfi попросил ответить главу Национального совета иммунизации профессора ЛУ Даце Завадску.

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Соцопросы показали, что именно эта группа изначально проявляла наибольший интерес к вакцинации. Следом шла другая молодежная возрастная группа — от 18 до 24 лет. "Среди этих групп число тех, кто поддерживает вакцинацию, самое большое, примерно вдвое выше, чем в обществе в целом. Так что мы ожидаем, что отклик молодежи будет очень большим", — рассказала представитель Национальной службы здоровья Иева Стуре

По закону, подростки старше 14 лет могут сами принять решение о вакцинации, согласие родителей им не требуется. Подростки могут записаться на прививку, авторизовавшись через свой интернет-банк на портале Manavakcina.lv, по телефону 8989, обратившись к своему семейному врачу или напрямую в пункты вакцинации.

Еще до официального начала заявки на прививку подали 927 человек 16-17 лет. К пятнице на портал manavakcina.lv заявку подали 2545 молодых людей 16-17 лет, из которых уже 418 вакцинировалось в первый раз — это около 7% от общего числа юношей и девушек такого возраста — 36 226 человек. Это не считая тех, кто получил вакцину в практиках своих семейных врачей.

Как рассказала порталу Delfi глава Национального совета иммунизации Даце Завадску, о побочных эффектах у подростков никаких сигналов пока не поступало. Впрочем, у вакцины Pfizer реакция более ярко выражена обычно после второй дозы. И вообще, в ее распоряжении нет данных о том, что подростки переносят вакцину хуже, чем другие взрослые. Опасения о том, что вакцина может оказать влияние на гормональный фон подростков, профессор тоже считает необоснованными: "Прививка не может повлиять ни на гормональный фон, ни на обмен вещества", — утверждает Завадска.