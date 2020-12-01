Прививки четырех производителей для миллиона латвийцев. Минздрав презентовал план вакцинации от Covid-19

Во вторник, 1 декабря, на заседании правительства был рассмотрен доклад Министерства здравоохранения Латвии о стратегии вакцинации от Covid-19.

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Как пояснили Delfi в Минздраве, на данный момент ни один из производителей вакцины от Covid-19, еще не зарегистрировали их. Однако Латвия уже готовится к моменту, когда прививка станет доступной.

Национальная служба здравоохранения заключила договора о поставке вакцин с четырьмя производителями — AstraZeneca, Johnson&Johnson (Janssen), BioNTech/Pfizer, CureVac. Это необходимо, так как нельзя знать точно, все ли вакцины будут успешно зарегистрированы, а также какая именно из них окажется наиболее действенной и доступной быстрее других. Предлагаемый этими производителями объем вакцин позволит привить примерно миллион жителей Латвии.

Вакцинация будет проходить постепенно, первыми прививку получат медработники, затем — клиенты и работники центров соцухода. После этого вакцинируют жителей старше 60 лет, людей с хроническими болезнями, работников оперативных служб и образовательных заведений. Данный подход основывается на рекомендациях Еврокомиссии и опыт других стран в борьбе с Covid-19.

Ранее в интервью агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что это будет "вакцинация беспрецедентного объема, размера и скорости". Политик также упомянула, что, например, в случае с врачами может быть использован алгоритм вакцинации против гриппа, когда медики вакцинируются на местах работы.

"У нас есть опыт реализации финансируемых государством программ вакцинации через семейных врачей, который является достаточно положительным", — заявила министр, подчеркнув, что вакцинация будет добровольной.