Прививки от Covid-19 для пожилых людей: 13 важных вопросов и ответов

За первую неделю с запуска вакцинации группы старше 70 лет было привито более 10 000 пожилых людей. В процессе задействовали около 500 медиков. На сайте manavakcīna.lv и по телефону зарегистрировано 52 000 желающих этой возрастной группы, чуть более 16 000 из них получили приглашения в пункты вакцинации — к семейному врачу или в медицинское учреждение. Бюро вакцинации и Госагентство лекарств ответили на часто задаваемые вопросы пожилых людей о процессе.

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С конца февраля на прививку приглашаются только пожилые люди старше 70 лет — так предусмотрено в плане приоритетных групп вакцинации. Посмотреть все приоритетные группы можно здесь. Министр благосостояния Рамона Петравича бьет тревогу, что далеко не все сениоры получили возможность вакцинироваться в достижимой близости от своего места жительства. Так 193 пожилых человека из Мадоны отправлены на прививки в Гулбене или Екабпилс. Также многие пожилые люди вообще не в состоянии добраться до пункта вакцинации. Чтобы им помочь, решается вопрос о выездных вариантах.

Портал Delfi собрал самые популярные вопросы и ответы о вакцинации для пожилых людей.

Все ли пожилые люди, подавшие заявку, были приглашены на вакцинацию?

Приглашение на вакцинацию получили пожилые люди, подавшие до 20 февраля заявку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а также те, кто обратился к своему семейному врачу. Оба типа заявок имеют равный приоритет при составлении списков вакцинации, но лечебным учреждениям предлагается первыми вакцинировать пожилых людей.

Смогут ли привиться на этой неделе все пожилые люди, которые подали заявку?

Пока спрос на прививку превышает количество вакцин, доступных в Латвии, поэтому, к сожалению, все пожилые люди, подавшие заявку на вакцинацию, не смогут получить вакцину в ближайшие две недели. Однако поставки в Латвию запланированы на каждую неделю, а в конце марта ожидается их увеличение. Поэтому практики семейных врачей и лечебные учреждения, которые занимаются прививками, просят включить в календари вакцинации на ближайшие недели всех пожилых людей, получивших приглашение на вакцинацию через смс или по электронной почте.

Имеет ли право семейный врач отказать в вакцинации?

Сегодня услуги вакцинации оказывают менее половины всех зарегистрированных в Латвии семейных врачей. Если семейный врач не проводит вакцинацию, то пациентам его практики можно подать заявку на вакцинацию по телефону 8989 или на сайте manavakcina.lv. Эти люди получат смс и/или электронное письмо с приглашением в ближайший пункт вакцинации на территории, которую он указал. Семейный врач, который не занимается прививками, тоже может направить своих пациентов в пункты вакцинации, с которым у него договор на общую вакцинацию пациентов практики.

Кого вакцинируют у семейных врачей, а кого — в медучреждениях?

Вакцинирующие практики семейных врачей делают прививки пациентам, которые обратились непосредственно к ним, а также тем, кто обратился через портал manavakcina.lv или телефон 8989. Семейный врач должен включить представителей обеих группы в свою очередь на прививку, отдавая приоритет вакцинации пожилых пациентов.

Медицинские учреждения вакцинируют жителей, обратившихся через manavakcina.lv/8989, но их семейные врачи не предоставляют услуги вакцинации. Также им передаются данные о жителях, которые выбрали проходить вакцинацию в другом городе, не по месту регистрации его семейного врача.

Могу ли я выбрать себе вакцину?

Население прививают теми вакцинами, которые доступны в данный момент в Латвии. Выбор на сегодня невозможен, а количество вакцин ограничено. Однако эксперты отмечают, что все вакцины против Covid-19, одобренные в Латвии, безопасны, должным образом протестированы и эффективны.

Здесь можно прочесть мифы и правде по поводу безопасности вакцин.

Правда ли, что вакцина AstraZeneca хуже (чем Pfizer) подходит или вообще не рекомендуется людям 60+ (65+, 70+)?

Все зарегистрированные в Латвии вакцины — проверены, качественны, безопасны и эффективны. Ни одну из них нельзя считать лучше или хуже. Все вакцины очень эффективны в предотвращении тяжелого хода заболевания Covid-19. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарств и Латвийский национальный совет по иммунизации, оценив все доступные данные, убедились, что вакцина AstraZeneca обеспечивает защиту от Covid-19 людей всех возрастных групп с 18 лет, включая пожилых людей.

Опыт работы с другими вакцинами и наличие иммунного ответа на вакцинацию AstraZeneca дали повод рассчитывать на ее эффективность и в возрастной группе 65+, хотя до сих пор еще не было собрано достаточных статистических данных по этой группе. При этом есть убедительные доказательства того, что вакцина безопасна для пожилых людей.

Напомнят ли мне о второй дозе вакцины?

Жители получат приглашение на вторую дозу так же, как на первую. Время введения второй дозы у разных вакцин отличается. Вам не надо подавать повторную заявку.

В настоящее время большинство людей вакцинируются AstraZeneca, у которой вторая доза идет через 9-12 недель.

Как будут вакцинировать тех, кто не может добраться до медучреждения?

Сейчас разрабатывается порядок организации выездных вакцинаций на дому для обеспечения прививок пожилым людям с двигательными нарушениями. Проводится опрос семейных врачей, после этого будут организованы выездные бригады вакцинации или, в сотрудничестве с самоуправлениями, пожилым людям окажут помощь, чтобы они добрались до пунктов вакцинации.

Все ли пожилые люди 70+ получили приглашение, если они подали заявку на manavakcina.lv или по телефону 8989?

На сегодня смс и электронные письма отправлены всем пожилым людям старше 70 лет, которые подали заявку на получение manavakcina.lv/8989 до вечера 20 февраля. В ближайшее время приглашения получат и сениоры, подавшие заявку после этой даты. В целом все изъявившие желание вакцинироваться люди будут приглашены на прививку, но приглашения отправят, когда в Латвию поступит нужное количество вакцин.

Я указал один адрес, но в смс или электронном письме получил приглашение в пункт, который находится далеко от заявленного. Почему нельзя найти место поближе?

Пока распределение пунктов вакцинации по территории Латвии неравномерно. Чтобы пожилые люди могли как можно скорее получить прививку, им разослали приглашения с указанием вакцинироваться в ближайших пунктах их доступных. Однако, сегодня активно ищут возможности для проведения выездной вакцинации в сотрудничестве с самоуправлениями. Например, в Мадоне, Цесисе, Алуксне и других местах. Пожилым людям не надо повторно подавать заявку на manavakcina.lv — их повторно оповестят о месте и времени выездной вакцинации, если только человек до того не воспользовался предложенным отдаленным местом.

Я не хочу делать прививку в указанном месте вакцинации. Можно поменять?

На сегодня выбирать место вакцинации нельзя. Они поделена в зависимости от близости района, указанного заявителем, исходя из возможностей медучреждения.

Мой семейный врач находится в Рое, но на сайте manavakcina.lv я подала заявку на вакцинацию в Резекне. Что мне делать?

План вакцинации предусматривает, что тем жителям, которые на сайте manavakcina.lv/8989 выбрали прививку в городе, где нет практики его семейного врача, предложат одно из медучреждений в выбранном городе. В вашем случае, в Резекне.

Что делать, если записал заявку на manavakcina.lv, но уже успел получить прививку в другом месте?

Если вы уже были вакцинированы, ваша заявка с сайта manavakcina.lv будет удалена через некоторое время автоматически. И все же есть вероятность того, что вы получите повторное приглашение. В этом случае делать прививку не надо — дождитесь приглашения на получение второй дозы в том месте, где вы получили первую дозу.

Когда будут вакцинированы люди в возрасте 60-70 лет?

Следующая приоритетная группа — люди с хроническими заболеваниями, лица, ухаживающие за тяжелобольными, лишь затем вакцина будет доступна для группы 60+.





Я пожилой человек, могу ли я подать заявку на вакцинацию?

Пожилым людям по-прежнему предлагается подавать заявление по телефону 8989, на сайте manavakcina.lv или у семейного врача. Жители, обратившиеся на manavakcina.lv и 8989, будут постепенно получать приглашения на вакцинацию как у семейных врачей, так и в медучреждениях.

Почему пожилого человека, подавшего заявление позже меня, пригласили на вакцинацию раньше меня?

Количество вакцин ограничено, что ограничивает возможность пунктов вакцинации немедленно привить всех пожилых людей, подавших заявку на вакцинацию — все произойдет постепенно. Вакцину получат все пожилые люди, которые этого хотят. Более крупные поставки ожидаются в конце марта, когда большинство людей 70+, подавших заявки, получат вакцину от Covid-19.